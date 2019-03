Kemoy Campbell volvió a nacer tras su desmayo: "Los médicos me dijeron que estuve muerto"

El 9 de febrero el jamaicano Kemoy Campbell volvió a nacer. Durante la prueba de los 3000 metros en los Millrose Games del mes pasado, Campbell se desmayó y fue atendido por los servicios médicos del evento.

Puede que la rápida intervención de los médicos sobre la pista le salvaran la vida; de lo que no hay duda es que médicamente estuvo muerto.

Pasó 17 días en el hospital hasta que finalmente se recuperó: "Estuve muerto. No sabía qué me iba a pasar. Cuando me lo dijeron fue aterrador", declaró Campbell.

Dos días en coma inducido

El atleta jamaicano estuvo dos días en coma inducido y no recuerda nada de aquellos agónicos momentos: "Mi memoria de ese día no existe. Lo único que recuerdo es que estaba hablando con uno de mis amigos de la carrera y no sé qué más pasó. Me desperté en el hospital el lunes, dos días después".

Lo cuenta en su primera entrevista al salir del hospital: le han implantado un desfibrilador interno y los médicos, que todavía no saben a qué se debió su desvanecimiento, no le aseguran si podrá volver a competir.

Sin embargo, el atleta quiere volver a competir: "Debería volver. Dicen que debo tomarme un tiempo de descanso y después hacerme pruebas. Ahí volver a empezar lentamente; si no, será el final de mi carrera".

