LA HISTORIA DEL LUCHADOR ESPAÑOL

Rodeado de su familia, Juan Espino 'El Guapo' presume del trofeo que logró en la UFC, pero también recuerda sus malos momentos en el colegio. "No lo pasaba bien, se metían conmigo, me gustaba evitar las confrontaciones". Dentro del cuadrilátero, es otra cosa, y defiende las artes marciales: "Es un deporte agresivo, pero no de personas agresivas".