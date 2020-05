Varios ataques de tiburones angelotes a bañistas en Canarias: "Su respuesta es agresiva"

El angelote es un tipo de tiburón que está dando mucho que hablar en Canarias estos: van cuatro ataques en tres días. Y es que su nombre engaña, este tipo de escualo no es ningún 'ángel', sino que muerde.

Están en peligro de extinción, pero la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife, se ha convertido en un reducto de supervivencia: "Se ven muchísimos simplemente metiéndote un poquito en la arena. Duermen en la playa y viene a protegerse para desovar", nos cuenta el buzo Santi Florido.

No son una especie agresiva, salvo que se les moleste: "No se debe interactuar nunca porque puedes recibir una respuesta agresiva", cuena Nicolás. Así lo cuenta una afectada, Azahara Millares: "Noté una picadura y después me di cuenta de que tenía un mordisco; vi que estaba el angelote marchándose", relata esta bañista atacada por el escualo.

Cómo evitarlos

Y ahora, tras dos meses sin humanos, el riesgo de mordedura es mayor: "Hay más que antes y estamos ocupando el terreno otra vez; ellos estaban tranquilitos", explica Azahara. Cómo evitarlos: "Hay que entrar arrastrando los pies para evitar pisarlos y que reaccionen mordiéndote".