Vallkirias Pisuerga se plantan ante la Federación Española de Piragüismo: "No nos sentimos discapacitadas"

El Consejo Superior de Deportes ha dejado en la barrera al equipo de Vallkirias Pisuerga tras hacer oficial que no competirán en la liga 'Dragon Boat', sino que después de muchos años, han tomado la decisión de incluir a este equipo en una competición conocida como 'Paradragón', que consiste en una liga de deportistas discapacitados.

Las Vallkirias Pisuerga han decidido alzar sus remos y plantarse ante la Federación Española de Piragüismo (RFEP). Y es que este equipo de Dragon Boat, formado por mujeres vallisoletanas que han superado o están luchando contra el cáncer de mama, quieren seguir compitiendo en la modalidad de Barco Dragón (BCS) y no en la Paradragón, la categoría en las que la RFEP las ha incluido. Y es que la categoría Paradragon incluye a deportistas con discapacidades funcionales (física, psicológica, neurológica, sensorial, del desarrollo o intelectual) y ellas no quieres ser incluidas en esta competición.

"Todas somos mujeres que han pasado un cáncer de mama y que están luchando... Hemos pasado una patología, pero no nos sentimos discapacitadas", explica Nache García Iglesias, presidenta de Vallkirias Pisuerga, a Antena 3 Deportes.

Por esta razón, Vallkirias Pisuerga y 13 clubes más han enviado una carta al Consejo Superior de Deportes (CSD) para mostrar su rechazo y disconformidad con la decisión de la RFEP de incluirlas en la categoría Paradragon.

Narciso Suárez, entrenador de Vallkirias Pisuerga, aclara que las integrantes de Vallkirias Pisuerga siguen trabajando y entrenando para lograr "nuestros objetivos.

Además, de hacer frente a este tipo de reto y poder volver a su liga propia en la que llevan compitiendo desde 2017, también lucha contra el cáncer de mama, una enfermedad que han sabido llevar con más energía y positivismo gracias a este deporte y a esta competición, que les proporciona ganas de superarse cada día y esa desconexión después de los tratamientos, "Este deporte te da vida, te dan ganas de superarte, de salir y te da alegría", dice Ana Isabel Estévez, Vallkiria.

"Nosotras hemos superado una patología, pero no nos sentimos discapacitadas"

Uno de los puntos en contra que se suma a esta decisión y que perjudica al equipo de vallisoletanas, es que además deberán presentar certificados médicos para ir a las pruebas y unas mesas online, "No pedimos nada nuevo, sólo lo que ya teníamos. Competir nos une y nos da valentía para continuar y que nuestras paladas también cuenten, que tengan valor", afirma el equipo de Vallkirias Pisuerga.

Otra de las nuevas normas que se han adoptado, es limitar la participación en Copas que serían como máximo tres y en Campeonatos, cinco. Al pie de cañón y sin bajar la guardia, estas profesionales y deportistas quieren conseguir lo que se han propuesto, recuperar su competición propia.

"Saber que todavía vales, que tienes valor", asegura Ana Isabel Estévez, una las integrantes de Vallkirias Pisuerga.

"Está totalmente demostrados los beneficios que (el deporte) tiene para la calidad de vida de las muejres con cáncer de mama", afirma Mónica Robles, doctora e integrante de Vallkirias Pisuerga.

Carta íntegra de Vallkirias Pisuerga al CSD

Resulta paradójico, que en un momento en el que se apuesta de una manera totalmente transversal por la empatía y la inclusión, un órgano deportivo tome decisiones claramente opuestas al contexto social en que vivimos; y es que, si estudiamos a fondo la nueva normativa donde la Real Federación Española de Piragüismo pretende “incluir” la modalidad BCS en la categoría Paradragón. Nos encontramos en una situación donde pretendiendo ser inclusivo se consigue justo lo contrario.

Al practicar esa empatía de la que se hace gala, se discrimina, no solo a las mujeres BCS sino a las personas que se encuentran en esa categoría actualmente y cuyas patologías en nada se asemejan a las nuestras.

Nos excluyen por ser supervivientes, ¡qué gran ironía! y es que, en muchos casos y si esta normativa sigue aplicándose, aquellas mujeres que hayan superado esta enfermedad y ya no se encuentren en tratamiento, no podrán seguir disfrutando de este deporte que tanto significa para nosotras a nivel no solo físico sino emocional.

¿Por qué no podemos tener nuestra propia categoría puntuando para nuestros equipos? Cuando anteriormente desde 2017 se puntuaba en las competiciones. Esto es un misterio que nadie parece aclarar.

Hacemos un llamamiento a los órganos directivos de la Federación; nuestra modalidad es inclusiva porque en ella tienen cabida todas las personas que han pasado por la enfermedad, las que están ahora en esa situación, las que tienen o tendrán secuelas de por vida, las que tuvieron o tienen recidiva…¡TODAS!

Es BCS porque no finaliza con el alta médica, ¿de verdad debemos explicar por qué?

Competir nos llena de fuerza, coraje y entusiasmo además visibiliza la enfermedad y sirve de espejo para aquellas mujeres que están pérdidas en esa tormenta que a veces parece imposible superar.

Competir nos une y nos da valentía para continuar.

Queremos que nuestras paladas también cuenten.

Queremos que nos deis valor...

Queremos seguir puntuando como BCS. No pedimos nada nuevo, tan solo lo que ya teníamos y que ha servido, no solo para visibilizar nuestra enfermedad, sino también para dar a conocer mucho más la modalidad "Dragon Boat".

Pd. Carta de una integrante de Vallkirias-Pisuerga que suscribimos todas.

