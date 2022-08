El triatleta Antonio Alba, 5 días en coma tras un atropello y a juicio: la conductora le reclama la reparación

Antonio Alba, triatleta, sabe lo que es sufrir un atropello mientras entrenaba en bici. Fue hace dos años. Pasó cinco días en coma. Afortunadamente, puede contarlo y ha vuelto a competir, pero ahora la conductora le reclama el dinero de la reparación del coche.

Lo que parecía un día normal en su rutina deportiva, terminó en un grave accidente... Un coche embistió por la espalda al triatleta Antonio Alba mientras estaba parado en el arcén: "Me despidió unos 12 o 15 metros hasta tirarme a la cuneta".

El resultado del impacto fue devastador: cinco días en coma y un pronóstico muy desfavorable. "Si en junio puedes volver a andar, demos gracias", es lo que le dijeron los médicos cuando despertó en el hospital. Pero hace unas semanas consiguió completar el Ironman de Vitoria aunque con secuelas de por vida. "A parte de unas ciertas pulsaciones me ahogo", explica sobre su estado actual.

La conductora le reclama la reparación

Es una historia que parece no tener final porque en septiembre Antonio se sentará ante un tribunal como acusado. "Me doy cuenta de que han hecho una pericial donde me dan culpable a mí", cuenta. Y esto se debe a que cuando los Mossos llegaron al lugar del accidente, ya nada estaba en su sitio: "Estaba todo movido yo ya estaba dentro de la ambulancia, el coche se había desplazado..."

Hay cambios y por eso le atribuyeron a él la responsabilidad. Ahora la conductora le reclama los 890 euros de la reparación de la chapa del vehículo. "El atropellado y al que casi le cuesta la vida el accidente soy yo", reclama Alba. Veremos que sucede finalmente en el juicio.