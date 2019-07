Maxim Dadashev no ha podido superar las lesiones sufridas en su combate ante Subriel Matías. El ruso, que se encontraba en coma inducido, ha muerto días después de su enfrentamiento con el púgil de Puerto Rico. Recibió muchos golpes en el cuadrilátero, y fue su entrenador el que paró el duelo.

El boxeo está de luto. Maxim Dadashev, de 28 años, ha muerto a causa de las lesiones sufridas tras combate ante Subriel Matías. A causa de la pelea, en la que el ruso recibió bastantes golpes, se le indujo un coma mientras se recuperaba, pero finalmente el boxeador no lo ha logrado

El combate fue muy duro para Dadashev. En el duodécimo asalto, le preguntaron cómo se encontraba pero no hubo respuesta alguna, por lo que decidió suspenderse el duelo. "Detendré la pelea, la voy a detener. Has recibido muchos golpes, si no la paró yo lo hará el árbitro", le espetó Buddy McGirt, su entrenador.

Maxim Dadashev salió por su propio pie del cuadrilátero, pero ya en los vestuarios, el ruso comenzó a vomitar y los médicos presentes en el evento decidieron su traslado inmediato a un hospital.

Fue en el Prince George donde decidieron intervenir al boxeador, extirpando a Dadashev un trozo de cráneo para aliviar así la inflamación del cerebro. Dadashev, de 28 años, había ganado 13 combates a lo largo de su carrera, siendo once de ellos por K.O. La derrota ante Subriel Matías era la primera que sufría.