El tremendo palo de un cuatro veces campeón en París a Roland Garros: "He tenido que venir en taxi"

Hace unas semanas fue en Roma por la desastrosa organización en la ceremonia de la final y ahora ha sido Roland Garros, el mítico y prestigioso torneo francés, el que ha recibido una fuerte crítica de un cuatro veces campeón en la tierra francesa.

Este sábado la pareja de dobles Ivan Dodig y Austin Krajicek se impuso con claridad a los belgas Gille y Vliegen en la final de Roland Garros pero nada hacía esperar la rajada de uno de ellos hacia la organización y el trato recibido por parte del Grand Slam.

"Hoy estoy triste y os preguntaréis por qué..."

"Este es mi cuarto trofeo aquí en París (ganó dos en mixtos), soy cuatro veces campeón de Roland Garros y tengo siete títulos de Grand Slam (entre dobles y mixtos). Pero estoy triste hoy y os preguntaréis por qué. Lo digo porque no he tenido el trato que todos los deportistas deberían tener. Quiero decir, que todos los jugadores tenemos que tener igualdad de trato para competir los unos contra los otros", empezó diciendo el tenista croata. Inmediatamente después explicó la razón de su tristeza.

"He estado durante 15 días esperando 40 minutos a un taxi"

"Me entristece contar esto, pero durante 15 días he venido al torneo en taxi. Sentado en mitad de una calle de París para venir a calentar con mi compañero, he esperado durante 40 minutos a que viniera uno. Es triste, me he sentido como un turista en París. Soy cuatro veces campeón de Roland Garros y este torneo debe tratar a cada jugador y cada campeón como se merece. Espero que el año que viene lo haga mejor"

El discurso de su compañero, Krajicek, fue bien diferente, tal vez porque no había experimentado la situación de Dodig durante el presente torneo: "Desde ahora, Roland Garros es mi torneo favorito y París, la mejor ciudad del mundo", explicó el estadounidense justo antes de que su compañero atizara al torneo francés.

Dodig, un gran doblista que sabe lo que es ganar a Nadal en individuales

Ivan Dodig tiene 38 años y junto a su compañero será número 1 de dobles desde este mismo lunes. Su carrera como doblista es excepcional ya que ha conquistado 6 Grand Slams (3 en dobles masculinos y otros 3 en dobles mixtos). Y su carrera en individuales tampoco ha sido ni mucho menos mala ya que ganó un torneo ATP en Zagreb en 2011, su mejor ranking fue el 29º en 2013 y ha llegado a 4º ronda en Wimbledon y US Open. Además, puede decir que ganó a Rafa Nadal en el Masters de Canadá en 2011.