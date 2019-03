El campeón de Roland Garros en la edición de 2009, Roger Federer, no participará en la edición del Grand Slam de este año. A través de una nota, el tenista suizo ha asegurado que prefiere "preparar las temporadas de hierba y pista dura".

Unfortunately, I won't be playing @rolandgarros this year. I'll miss my fans in France, but appreciate your support https://t.co/vRcb4SvQga