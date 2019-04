Rafa Nadal: "He estado limpio toda mi carrera"

Rafael Nadal lamentó las sospechas sobre dopaje a las que está en ocasiones sometido y subrayó que nunca ha consumido ninguna sustancia ilegal para acelerar la recuperación de una lesión. "Estoy limpio. Siempre he trabajado muy duro y cuando he estado lesionado nunca he tomado nada prohibido para recuperarme antes. Estoy muy lejos de eso", indicó el tenista español en Indian Wells.

"Jamás tuve esa tentación", insistió el número cinco del mundo, que se mostró contrariado ante las insinuaciones de dopaje. "Varias veces se me ha relacionado con algo así y estoy cansado", agregó. La acusación más reciente llegó esta semana desde Francia.

"Creo en este deporte y en sus valores"

Una exministra de Sanidad y Deportes del que fuera presidente galo Nicolas Sarkozy denunció en el programa Le Grand 8 de la televisión D8 que la lesión de siete meses que tuvo a Nadal apartado de la competición fue "sin duda debido a un positivo. Cuando tú ves a jugador de tenis parado mucho tiempo, es porque ha dado positivo", dijo.

"Sé las cosas que tomo; así que es difícil imaginar que algo así pueda ocurrir", añadió Nadal. "Creo en este deporte y en sus valores. Es un ejemplo para los chicos. Si hubiera hecho algo ilegal no estaría mintiendo a los demás. Me estaría engañando a mí mismo". Rafael Nadal explicó que siempre afrontó con claridad cada una de las situaciones que vivió.

Duro con Sharapova

"Siempre fui claro con mis tratamientos. En su momento utilicé PRP (plasma rico en plaquetas) con células madre en dos ocasiones en mis rodillas. Me fue bien", explicó el español, que insistió en nunca hará "algo incorrecto".

Nadal, que ultima su puesta a punto en Indian Wells, donde salió campeón en las ediciones de 2007, 2009 y 2013, comentó el positivo dado recientemente por la rusa Maria Sharapova. "Las equivocaciones ocurren. Todo el mundo puede equivocarse. Yo quiero creer que es un error que tuvo Maria. Pero existen unas normas y tendrá que pagar por ello", apuntó Nadal, ganador de 14 Grand Slam.