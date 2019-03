Rafa Nadal: "No estoy obsesionado con ganar el décimo Roland Garros"

Rafa Nadal afirmó que Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, es un torneo "especial" para él, pero que lo afronta "sin ninguna obsesión" por ganar su décimo título sobre la tierra batida de París y que viaja a Francia con las "mismas expectativas de siempre" y con el objetivo de "hacer las cosas bien y llegar bien preparado a la competición".

"Roland Garros es un torneo señalado, pero no tengo ninguna obsesión por ganar el décimo. Es especial para mi, pero lo importante es que disfruto del tenis, disfruto dentro de la pista, estoy contento cuando juego y me siento competitivo contra todos. Esto es lo que me hace feliz", dijo Nadal en SER Mallorca.

Además, el balear explicó que viaja a Francia con las mismas expectativas de "siempre" y con el objetivo de "hacer las cosas bien y llegar bien preparado a la competición". "Intentaré hacer lo posible para estar bien preparado. Creo que he hecho una muy buena gira de tierra y esto siempre ayuda a dar tranquilidad para lo que viene", apuntó.

"Me siento bien porque he jugado bien en todos los partidos de la gira salvo alguno en Madrid. He jugado bien en todo momento. Cuando uno consigue una regularidad constante de buen juego tiene más tranquilidad y seguridad en uno mismo, pero eso no garantiza el éxito", agregó.

Finalmente, sobre si se siente uno de los favoritos al título junto a Novak Djokovic y Murray, Nadal señaló que "no" le preocupa quién sea el favorito por él se dedica "a jugar". "Sólo hay un favorito, que será el que levante la copa. Murray ha hecho tres buenos torneos y es uno de los candidatos claros a la victoria", sentenció.