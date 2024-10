El precioso discurso de Djokovic hacia Federer y Alcaraz en Shanghái: "No estoy acostumbrado..."

La final del Masters 1.000 de Shanghái entre Sinner y Djokovic tuvo varios invitados de lujo en las gradas que no pudieron pasar desapercibidos en ningún momento del partido. Roger Federer, Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero estuvieron presentes en la final que coronó al italiano como nuevo rey de China.

El transalpino se deshizo en dos sets del balcánico (7-6 y 6-3) para hacerse con el séptimo título de la presente temporada (Open de Australia, US Open, Miami, Cincinnati y Shanghái, Rotterdam y Halle) e igualar el enfrentamiento directo ante Novak (4-4).

Federer, Alcaraz y Ferrero, juntos viendo la final

No obstante, ambos tenistas tuvieron el placer, y la presión, de contar con la presencia del mismísimo Roger Federer desde la grada, además de la de Carlos Alcaraz -eliminado en cuartos ante Machac- y su entrenador Juan Carlos Ferrero, que estuvieron situados junto al suizo, el murciano a su izquierda y el valenciano a la derecha. Una imagen preciosa que nunca antes se había producido y que dejó varias instantáneas para el recuerdo.

Tampoco fueron pocas las veces que la retransmisión del torneo captó a los tres hablando mientras Sinner y Djokovic batallaban en la pista. La temperatura de la pista subía cada vez que Federer aparecía en las pantallas, algo de lo que lógicamente se percataron los dos finalistas en Shanghái. Por esta razón, tanto el italiano como el serbio se dirigieron a ellos en los discursos postpartido.

"¿Federer? No estoy acostumbrado a verte en la grada, me ha metido un poco de presión..."

"Es agradable ver a Roger Federer. No estoy acostumbrado a verte en la grada. Ojalá estuvieras aquí en la cancha jugando con nosotros. Probablemente, sea la primera vez que juego frente a ti y eso me ha metido un poco de presión hoy... No, es genial. Carlos también. Y Juan Carlos. Gracias por venir y ser parte de este partido", dijo Novak Djokovic.

Sinner: "Hay tres leyendas en la grada..."

"Hay tres leyendas en la grada, y acabo de jugar contra otra (Djokovic), está lleno de leyendas esto...", explicaba entre risas Sinner mientras sujetaba el trofeo de campeón.

Precisamente un par de días antes el ya extenista helvético volvió a pisar una pista de tenis en Shanghái para disputar un partido de exhibición de dobles. Alcaraz, Djokovic y Sinner, por su parte, partirán ya hacia Arabia Saudí para disputar el torneo de exhibición 'Six Kings Slam' en el que también competirá Rafa Nadal. Conoce aquí todos los detalles de este campeonato: horarios, cuadros, premio en metálico...

