El nuevo reto viral de Novak Djokovic: ¿crees que eres capaz de hacerlo?

Novak Djokovic, además de ser uno de los mejores tenistas de la historia, siempre se ha caracterizado por su increíble flexibilidad, una característica que le ha definido durante toda su carrera y que hemos podido presenciar en muchos de sus partidos. Ahora, además, ha compartido un curioso y complicado reto en sus redes sociales solo para los más "valientes".

El serbio, campeón de 3 de los 4 Grand Slams de 2023 y que terminó el año como número 1, ha realizado un curioso ejercicio de flexibilidad en el que invita a todos a que lo intenten allá donde estén.

¿Crees que puedes hacerlo?

El ejercicio trata sobre poner el pie izquierdo en el muslo derecho formando con la pierna una especia de ángulo de 90º mientras tocas el suelo y después levantas la pierna estirándola durante aproximadamente cinco segundos. Lo de siempre, puede parecer fácil viéndolo pero hacerlo ya es otra cosa. Y es que a Novak Djokovic no se le resiste absolutamente nada.

"Me enfadaba de Nadal..."

Por otra parte, el serbio, que debutará en la United Cup en 2024, concedió hace unos días una entrevista a la CBS en la que habló sobre muchos temas, entre ellos su rivalidad con Nadal en Roland Garros.

"Jugaba contra Nadal en Roland Garros y estaba su vestuario muy cerca del mío. Estábamos muy cerca. Intentábamos darnos espacio, pero los vestuarios no son muy grandes. Cuando ves saltar a Nadal antes de salir a la pista y le ves corriendo por el pasillo cerca de ti... Podía escuchar la música que sonaba en los auriculares de Nadal. Eso ya me enfadaba. Al principio de mi carrera no me di cuenta de que esto también formaba parte del escenario, así que me veía intimidado por ello. Pero también me motivaba hacer mis propias cosas y demostrar que estoy preparado para una batalla, para una guerra", explicó el balcánico en una curiosa anécdota que 'vivió' con el balear en uno de sus primeros enfrentamientos en el Grand Slam francés.