El padre Ángel, sobre el nuevo papa León XIV: "Es un papa que ha pisado tierra, no solo moquetas"

El nuevo papa León XIV, que ha sido elegido tras tan solo cuatro votaciones del cónclave, rompe moldes no solo por ser el primer estadounidense en asumir el pontificado, sino también por su perfil pastoral y misionero. La emoción por la elección de este nuevo pontífice ha calado especialmente en figuras como la del padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz, que ha celebrado con entusiasmo la proclamación de León XIV.

"Feliz. Yo creo que es una bendición de Dios tener ya papa, y un papa como este León XIV", afirmaba el padre Ángel pocas horas después de que el cardenal estadounidense Robert Francis Prevost asomara por primera vez al balcón del Vaticano.

Unas cualidades idóneas

Para el sacerdote español, el nuevo papa reúne las cualidades que la Iglesia necesita en estos momentos de incertidumbre global. "Es un papa que ha sido antes misionero, que ha tenido una parroquia, que ha sido obispo, que ha pisado el suelo", ha remarcado.

Según cuenta, él mismo coincidió con Prevost en Palencia, "donde yo celebré la misa con él en la consagración del nuevo obispo de Palencia". Esa conexión personal es, para el padre Ángel, una clara muestra de la cercanía pastoral del nuevo pontífice. "Necesitamos esos pastores que, como dicen, huelan a oveja, que hayan pisado la tierra, que no solo pisen moquetas", explicó.

Una elección rápida

El cardenal Robert Prevost, elegido en tan solo cuatro votaciones por los cardenales reunidos en cónclave, asume el nombre de León XIV. En su primer discurso, no improvisado, ha hecho un llamamiento a la paz, la justicia y el encuentro fraterno. El padre Ángel ha recibido con entusiasmo ese mensaje inicial. "Nos ha hablado en esos primeros momentos de la paz, de luchar contra la guerra, que la paz sea lo que reine en nosotros", ha recalcado el sacerdote.

Aunque reconoce que no lo conocía en profundidad, afirma que su llegada le ha recordado a un momento similar vivido años atrás con el papa Francisco. "Me ha pasado como con el papa Francisco, cuando le conocí en el metro en Buenos Aires, no sabía que iba a ser papa", dijo.

Muy relacionado con España

Además de su experiencia en Perú como misionero, el nuevo papa ha estado en varias ciudades españolas, entre ellas León y Ávila. Su conexión con el país es, de hecho, también familiar. Su madre, Mildred Martínez, era de ascendencia española, trabajó como bibliotecaria y era profundamente religiosa. Además, dos de sus hermanas eran monjas y su marido catequista.

Para el padre Ángel, esta cercanía y vivencia de la fe hacen de León XIV un guía idóneo. "Nos va a hablar de lo más importante del mensaje de Jesús, del Evangelio, de que nos tenemos que querer y tenemos que creer, no solamente en Dios, hay que creer en los hombres y en las mujeres", ha explicado.

