Novak Djokovic: "Cuando Nadal se retiró me sentí desanimado en pista, una parte de mí se fue con él"

Novak Djokovic se quitó un peso de encima y entró en el histórico club de los 100 títulos ATP tras remontar este pasado sábado al polaco Hubert Hurkacz en la final del ATP 250 de Ginebra (5-7, 7-6 y 7-6) en más de tres horas de partido.

Novak entra en el club de los 100

Un título que supone el 100 en la carrera del serbio a nivel ATP (solo Federer y Connors llegaron a esa cifra), que además le sirve para romper una racha negativa de 9 meses sin ganar un trofeo (desde los Juegos de París en agosto) y llegar a Roland Garros en el mejor estado de forma de los últimos meses. Desde los JJOO había perdido las dos finales que disputó (Masters de Shanghái y Miami).

No obstante, Novak, que cumplió 38 años el pasado jueves, sorprendió a la prensa hablando de cómo le había afectado a su juego y a su motivación la retirada de Rafa Nadal, el gran rival de toda su carrera.

"Una parte de mí se fue con Nadal cuando se retiró..."

"Sí, fue difícil mantener la motivación sin él. Sinceramente, no pensé que sería así, admite. Una parte de mí se fue con él y fue un reto recuperar la motivación. Por suerte, hay otras cosas que me inspiran", empezó diciendo Djokovic en una entrevista al medio Le Matin.

"Cuando Nadal se retiró pensé: ¿qué hago ahora? Sentí algo de eso, sobre todo en la pista, donde me sentía desanimado"

"Cuando Rafa dejó de jugar, sentí algo que nunca antes había sentido. Pensé: ¿qué hago ahora? Sentí algo de eso, sobre todo en la pista, donde me sentía desanimado. Por fuera, siento que no me afectó de la misma manera. Pero después de seis meses, creo que puedo decir que las cosas están mejor", sentenció.

Estará con Murray y Federer en el homenaje a Nadal

El propio Novak confirmó en la entrevista que estará presente este domingo, junto a Murray, Federer y otros ilustres del tenis y del mundo del deporte, en el homenaje que se le realizará a Rafa Nadal en Roland Garros.

