Nicolás Basáez, el tenista sin brazos que asombra al mundo

Nicolás Basáez es la imagen de la voluntad, del trabajo constante. Este deportista chileno nació sin antebrazos y ahora sorprende al mundo. En tenis adaptado de pie es uno de los mejores y lo ha vuelto a demostrar en Standing Adaptive Tennis tournament que se ha disputado en Texas, Estados Unidos. Allí Nico ha triunfado.

Nació sin antebrazos, pero si algo tenían claro en su casa desde que era niño es que a Nicolás Basáez nada le iba a frenar. Le enseñaron a no rendirse, a darlo todo y eso es lo que hace siempre, así lo cuenta en sus entrevistas: "Arranqué con 7 años en el colegio con el deporte y la vida sana".

Número uno en Chile en tenis adaptado de pie

El deporte le encantaba y se fue adaptando a todas las disciplinas: fútbol, baloncesto, voleibol, pero su pasión es el tenis. Se especializó en tenis adaptado de pie y es de los mejores en Latinoamérica y el número uno en su país, en Chile.

La técnica y la forma con la que golpea la pelota es admirable. Con gran destreza supera sus impedimentos físicos. Siempre venció todas las dificultades que se iban presentando:

"Mucha gente me decía que no podía y con mayor razón lo hice. No hay que darse por vencido, yo seguí adelante".

Es preparador físico y trabaja con niños con necesidades especiales y es feliz, así lo reconoce: "Doy clases de tenis para niños con capacidades diferentes. Es muy gratificante verles sonreír "

Nico sigue cumpliendo sueños, dentro y fuera de la pista. Tuvo la oportunidad de conocer a su ídolo, a su referente, a Rafa Nadal en su viaje a Chile. Se hizo una foto con él y siempre la conservará.