Rafa Nadal y Casper Ruud no se cortan: el vídeo de ambos jugando jugando al fútbol en pleno aeropuerto

Cómo se lo pasa Rafa Nadal jugando al fútbol, claro está que no se equivocó en elegir el tenis como su salida profesional, sin embargo, es bastante habitual verle disfrutar con una pelota en sus pies, ya sea en un entrenamiento, un partido o incluso en pleno aeropuerto.

El tenista de 36 años se encuentra en plena gira sudamericana acompañado por el número 3 del mundo, Casper Ruud, amigo y antiguo alumno de la Academia Rafa Nadal. Ambos ya pasaron por Argentina hace unos días y ahora les ha tocado dar espectáculo en Brasil. En ambos partidos se impuso Rafa, el más reciente, este sábado, 7-6 (4) y 7-5 para el ganador de 22 Grand Slams, en un partido de exhibición disputado en Belo Horizonte ante unas 5.000 personas.

Un rondo de pases en Belo Horizonte

Tras el partido, ambos jugadores se dirigieron al aeropuerto de Belo Horizonte para tomar un avión a su próximo destino y mientras esperaban decidieron disfrutar de un rondo de pases con 4 amigos en lo que es más comúnmente conocido como un 'que no caiga'.

Ya sabemos de la habilidad de Nadal con un balón en los pies, si no hubiera sido tenista se habría dedicado al fútbol casi seguro, como así lo hizo su tío, Miguel Ángel. Sin embargo, no éramos conscientes de que a Ruud tampoco se le da nada mal, estuvo 'participativo' el noruego, que dio toques con la cabeza, el pie e incluso el muslo.

"Pre-check-in en el aeropuerto de Belo Horizonte… en 'mood' Mundial de fútbol", escribió el balear acompañando al vídeo que subió a su perfil de Instagram. Se le nota tranquilo al ganador de 22 'grandes', que terminó su 2022 en las ATP Finals, donde no pudo pasar de grupo tras caer ante Aliassime y Fritz.

Wilander y su predicción sobre los años que le quedan a Nadal

"Creo que después de ganar tu último Grand Slam, aún te quedan tres o cuatro años en el tenis, especialmente si te mantienes entre los cocho mejores del mundo. Si has ganado el Open de Australia y Roland Garros en 2022, diría que a Nadal le quedan aún tres o cuatro años más. No me importa que Nadal cumpla 40 años en cuatro años porque pensará en su mente 'Oigan, he hecho esto desde que tengo 17-18 años'", explicó el extenista sueco en 'Eurosport'.