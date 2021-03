Natalija Scekic, modelo serbia: "Me ofrecieron 60.000 euros por grabarme con Djokovic en la cama"

Escándalo en Serbia. La revista 'Svet&Scandal' ha publicado una información muy delicada sobre la fiesta de celebración que organizó Novak Djokovic hace unas semanas cuando se convirtió en el tenista con más semanas como número 1 de la historia del tenis.

Cuando haces méritos para convertirse en uno de los mejores en tu profesión siempre acabas creándote enemigos allá por donde pasas, y el caso de Djokovic no es uaa excepción, es más, es sabido que no es del gusto de muchas personas. Sin embargo, siempre hay un límite.

La revista serbia ‘Svet&Scandal’ha informado que una persona con mucho dinero intentó convencer a una modelo serbia, Natalija Scekic, para acostarse con Djokovic. A la modelo se le ofreció una cantidad de 60.000 dólares si aceptaba y consentía ser grabada junto al tenista manteniendo relaciones sexuales.

Novak Djokovic, un hombre de familia

Uan fuente de esta revista asegura que la campaña se inició desde Inglaterra, donde contrataron a un hombre con mucho dinero para que intentara convencer a la modelo.

“Pensé que se trataba de una cámara oculta cuando me dijo que tenía que seducir a Djokovic y grabarle, pero que no me preocupase de eso porque él ya se ocupaba de esas cosas. Me dijo que podía conseguir unos 60.000 euros por eso y un viaje adonde yo quisiera. Me reí, esperando que dijese que era una broma, pero el hombre hablaba muy en serio. Me sentí muy ofendida y humillada”, ha explicado Natalija a esta revista.

La modelo también aseguró que cuando recibió la propuesta le dieron ganas de agredir al hombre pero como estaban en un sitio público decidió marcharse de inmediato. "Novak es nuestro mejor embajador, un hombre ejemplar, de familia, como para que alguien le seduzca así por dinero, o al menos lo intente”, admitía Natalija Scekic.

El jugador con más semanas en el número 1 del mundo siempre se ha caracterizado por ser un hombre muy familiar, es muy activo en redes sociales y siempre comparte historias, fotos y viajes con su mujer Jelena y sus dos hijos.