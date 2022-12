Nadal tropieza ante Norrie en la United Cup y termina el 2022 con derrota

Rafa Nadal ha terminado 2022 con derrota. El jugador balear ha dado carpetazo al año con una dolorosa derrota ante Cameron Norrie en su debut y en el de España en la United Cup, la nueva competición de equipos mixta de la ATP.

El mallorquín se llevó el primer set con un buen nivel de juego (6-3) pero terminó cayendo en las dos siguientes mangas (3-6 y 4-6) encajando una única rotura por parcial.

No estuvo fino Rafa en el servicio (58% de primeros y 53% de puntos ganados con el segundo), además, a medida que el partido se iba alargando, Nadal, irónicamente, iba dependiendo más de los aciertos y los errores de su rival. Quién lo diría, en el terreno físico siempre se impuso pero con 36 años estas batallas es mejor evitarlas porque ya no siempre tiene las de ganar.

Un 2022 con altibajos

Nadal cierra así un año en el que ha ganado dos Grand Slam (Open de Australia y Roland Garros), además del ATP 250 de Melbourne y el Abierto de Acapulco. Eso sí, no ha sido un año ni mucho menos positivo en cuanto a las lesiones ya que le han lastrado en gran parte de la temporada. Jugó lesionado la final de Indian Wells, el torneo de Roma y tuvo que abandonar en las semifinales de Wimbledon por una rotura abdominal que le mantuvo alejado de las pistas varias semanas. El final de año no fue el mejor, cayó en primera ronda en Canadá y en París Bercy. En las ATP Finals no pasó a semifinales.

Por otra parte, encarará 2023 como el tenista con más GS de la historia (22), a la espera de lo que suceda en el primer torneo grande del año, el Open de Australia, dónde esta vez sí estará Novak Djokovic.

España tendrá que remontar a Gran Bretaña este domingo

El próximo 2 de enero de 2023 volverá a saltar a pista para enfrentarse al australiano Alex de Minaur en la eliminatoria entre España y Australia. El conglomerado español, de momento, pierde 2-0 la eliminatoria ante Gran Bretaña tras la derrota de Nuria Párrizas por lo que tocaría remontar este domingo. España tendría que ganar los 3 próximos partidos para imponerse a los ingleses.