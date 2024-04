Cachín, de casi eliminar a Nadal en Madrid a pedirle la camiseta en la red: "Rafa, cumpliste mi sueño"

Pedro Cachín (Bell Ville, Argentina, 1995), cumplió "un sueño" este pasado lunes en la pista central Manolo Santana, y no, no fue ganar a Rafa Nadal porque no fue lo que sucedió, sino 'simplemente' tener la oportunidad de jugar con el que un día fue -y sigue siendo- uno de sus grandes ídolos, de él y de tanta gente. El partido y el pase a octavos se lo llevó el balear pero no está claro quien salió más contento de la central del Mutua Madrid Open.

Estamos acostumbrados a que lo de pedirse camisetas, pantalones, botas o lo que sea pase en deportes de equipo como el fútbol y el baloncesto, especialmente entre equipos de categoría muy humilde, mírese un duelo copero entre gigantes como Madrid, Barça, Atleti... contra un Primera o Segunda RFEF. No obstante, este lunes ocurrió en un partido por meterse en los octavos de final de un Master 1.000.

Pedro Cachín (29 años y 91 del mundo), tras llevar al límite a Rafa Nadal en más de 3 horas de partido, terminó cediendo por 1-6, 7-6 y 3-6 en 3:06 y tras saludarse deportiva y cariñosamente en la red no quiso dejar pasar la oportunidad de pedirle algo muy especial al español.

"Me cumpliste un sueño, gracias. No sé si está en el protocolo pero ¿Me puedo quedar con tu camiseta, toalla o algo?", le preguntó el tenista argentino a Rafa, a lo que el mallorquín respondió: "Sí, ahora te doy, faltaría más. Suerte con todo". Segundos después Rafa Nadal cogió su camiseta y se la regaló a Pedro Cachín.

Más tarde, el argentino no dudó en compartir el regalo con todos sus seguidores en redes sociales: "Gracias Rafa Nadal, fue un sueño", escribió en una historia de Instagram en la que aparecía la camiseta del mallorquín: "Qué linda es", también puso Cachín, que añadió en rueda de prensa que esa camiseta la colgará con una foto del partido: "Intentaré que me la firme".

"Rafa tiene un aura que trasciende, entré con mucho miedo"

Además, el 91 del mundo también se rindió al tenis que aún atesora Rafa con casi 38 años e infinidad de lesiones y problemas físicos: "Si estando así te sigue poniendo en estas situaciones, no entiendo lo que tuvo que ser en su mejor época. Le vi errores que hace dos años no cometía, pero como gran competidor que es, siempre se deja todo. Solo su aura ya incomoda. Entré a pista con más miedo del que imaginé, Rafa tiene un aura que trasciende. Cuando me tiré la primera bola para sacar la cabeza ya te la juega. Luego pude superarlo y competir, por momentos me vi que lo ganaba", sentenció.

Nadal contra Lehecka por un puesto en cuartos

El balear, después de ganar tres partidos oficiales de forma consecutiva por primera vez desde el US Open 2022 buscará este mismo martes el pase a los cuartos de final del Mutua Madrid Open, para eso tendrá que vencer al joven Jiri Lehecka, con el que entrenó y perdió en uno de los primeros entrenamientos de Rafa en el presente torneo: "Espero que sea diferente porque me ganó", dijo Nadal.

