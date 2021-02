El momento en que Serena Williams abandona la rueda de prensa entre lágrimas

Serena Williams ha protagonizado una de las imágenes del Open de Australia 2021. La estadounidense se derrumbó en la rueda de prensa, posterior a su derrota ante Naomi Osaka, por una pregunta sobre sus errores no forzados.

"Los errores no forzados a lo largo del partido, considerando lo bien que jugaste para llegar a esta ronda... ¿Qué crees que causó eso? ¿Fue solo uno de esos días malos en la oficina?", le preguntó un periodista a Serena.

La tenista estadounidense no pudo más y, entre lagrimas, aseguró lo siguiente: "No lo sé, he terminado".

Acto seguido Serena Williams se levantó y abandonó muy afectada la rueda de prensa en las instalaciones del Open de Australia.

Y es que Serena acabó muy tocada tras su derrota ante Naomi Osaka, una tenista que parece haberle cogido la medida y que le ha impedido jugar la final del Open de Australia e intentar sumar su 24º Grand Slam e igualar el récord de la australiana Margaret Court.

Serena Williams, que volvió a caer en un gran escenario ante la nipona después de tropezar también en la final del Abierto de Estados Unidos en 2018, apenas contestó ocho preguntas hasta abandonar la rueda de prensa.