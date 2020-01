La mayor rajada nunca vista de Rafa Nadal: "A veces van a las pistas con más sustancias en el cuerpo de las que deberían"

Es muy raro ver a Rafa Nadal hacer este tipo de comentarios, lo que hace pensar que el número uno del mundo tiene sus motivos.

Durante el partido que le enfrentaba a Novak Djokovic, Nadal se acercó hasta el árbitro para recriminarle la actitud del público serbio que presenciaba el partido.

Pero fue más tarde cuando Nadal expresó su descontento con el comportamiento de los afcionados serbios dejando un titular al que el tenista nos tiene muy poco acostumbrados.

"A veces van a las pistas con más sustancias en el cuerpo de las que deberían", dijo Nadal, ante la mirada atónita de los periodistas que se encontraban en la rueda de prensa.

El de Manacor quiso dejar claro que no se estaba refiriendo al público australiano. "Ya he vivido algunos episodios con algunos de estos seguidores que son fanáticos y no son australianos", dijo Rafa.

España perdió la final de la ATP Cup ante la serbia de Djokovic. Bautista ganó el primer partido a Lajovic, pero Nadal perdió ante Novak y Feliciano junto con Carreño también fueron derrotados en el último y decisivo partido de dobles.