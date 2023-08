Iga Swiatek y su curioso método de entrenamiento: "Yo tampoco lo entiendo, es una forma de trabajar mi resistencia"

Iga Swiatek, número 1 de la WTA y ganadora de cuatro grand slam, ha protagonizado una llamativa imagen en los días previos al Masters de Montreal, una de las paradas previas al US Open. La tenista polaca se está entrenando al máximo para llegar en plena forma al último grand slam de la temporada y donde defenderá la corona lograda el año pasado ante Ons Jabeur.

Lo que ha sorprendido es ver a Iga Swiatek entrenando se con una cinta adhesiva o esparadrapo tapando su boca. Se trata de una forma de incrementar la resistencia a través del uso de la respiración nasal.

Los periodistas le preguntaron a la polaca por ese peculiar método de entrenamiento y Swiatek reconoció que a ella también le sorprende.

"Yo tampoco lo entiendo. No lo puedo explicar mucho porque no soy una experta. A veces no entiendo del todo las cosas que me dicen que haga, pero llevo tiempo haciendo esto", explicó la jugadora polaca.

"Es más difícil respirar cuando sólo lo haces por la nariz, facilitando que suba el ritmo cardíaco. Creo que tiene que ver con trabajar la resistencia. Cuando solo respiras por la nariz es más difícil rendir en la cancha. Es una manera de trabajar mi resistencia. Cuando me la quito, corro más rápido", indico Swiatek.