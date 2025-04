Carlos Alcaraz deja en duda su participación en Madrid: "A veces hay que escuchar al cuerpo"

Carlos Alcaraz debería debutar este sábado 26 de abril en el Mutua Madrid Open, torneo que ha ganado en dos ocasiones (2022 y 2023), pero su presencia en el cuarto masters 1.000 de la temporada está en el aire por los problemas musculares que sufrió en la final del Trofeo Conde de Godó, donde perdió ante Holger Rune (6-7 y 2-6). El ganador de cuatro grand slam se ha sometido a pruebas y, como él mismo confirmó en la presentación de su documental 'A mi manera', está a la espera de los resultados.

"Físicamente me encuentro bien, me he hecho pruebas y vamos a ver qué dicen los resultados, estoy acostumbrado a jugar con molestias, esperemos que pueda disfrutar de Madrid. Estoy con ganas y todo es posible, Madrid siempre es especial e intento hacer lo imposible por venir aquí, aunque a veces hay que escuchar al cuerpo", indicó el tenista de El Palmar.

"Físicamente me encuentro bien, creo que la molestia no es nada fuera de lo normal. Me he hecho pruebas y vamos a ver como salen y ver que me dicen los médicos. Dolores he sentido previamente y he podido jugar con ellos. A ver si me permite disfrutar de Madrid, porque aun estamos a la espera", añadió el jugador murciano.

Respecto a su estado anímico, Carlos Alcaraz afirmó que mentalmente está "bastante bien", que está "contento con cómo han ido las últimas semanas" y que afronta "con mucha ilusión todo lo que se viene".

Acerca del serbio Novak Djokovic, que podría ser su rival en semifinales del Masters 1.000 de Madrid, apuntó que es un jugador que "te puede sorprender de todas las maneras posibles".

"Puede llegar a un torneo y ganar perfectamente, como también puede perder. En Madrid le gusta jugar, seguro que vemos un Djokovic muy completo y podremos disfrutar de su tenis", avisó el tenista murciano.

Cuándo debuta Carlos Alcaraz en Madrid y las fechas de sus partidos

Pese a que aún no hay confirmación oficial sobre el día exacto del debut de Carlos Alcaraz en el Mutua Madrid Open, si se conocen las fechas de todas las rondas del torneo madrileño. De esta forma, la segunda ronda del cuadro principal masculino se jugará el viernes 25 y sábado 26 de abril. Lo más probable es que el murciano haga su debut en la Manolo Santana el sábado, ante el ganador del Bergs - Nishioka.

Los 1/16 de final (tercera ronda) están programados para el domingo 27 y lunes 28 de abril. Mientras que los octavos de final de disputarán íntegramente el martes 29 de abril. Los cuartos de final se jugarán entre el miércoles 30 de abril y el jueves 1 de mayo. Las dos semifinales masculinas del Mutua Madrid Open están fijadas para el viernes 2 de mayo, y la final será el domingo 4 de mayo.

Con este calendario en la mano, Alcaraz podría jugar su partido de tercera ronda el lunes 28 de abril y los octavos de final el martes 29. Su hipotético duelo de cuartos de final sería el jueves 1 de mayo y su duelo de semifinales, si logra alcanzar esa ronda, sería el viernes 2 de mayo.

El camino de Carlos Alcaraz en Madrid no se presenta nada sencillo. Su debut sería ante Zizou Bergs o Yoshihito Nishioka. En tercera ronda, el murciano podría medirse con Jiri Lehecka, verdugo el año pasado de Rafa Nadal en la capital de España; y en octavos de final asoma Tomas Machac o Grigor Dimitrov.

En un hipotético duelo de cuartos de final, Carlos Alcaraz podría jugar ante Alex de Miñaur, Stefanos Tsitsipas o Lorenzo Musetti. En una posible semifinal se podría dar un nuevo duelo entre el murciano y Novak Djokovic, tres veces campeón del Mutua Madrid Open (2011, 2016 y 2019).

En la parte superior del cuadro Alexander Zverev es el principal cabeza de serie, con nombres por ese lado como los de Andrey Rublev, Holger Rune, Taylor Fritz o Daniil Medvedev. Alejandro Davidovich también va por la parte superior del cuadro, jugando en su debut ante su compatriota Bautista. El ganador de ese duelo se medirá en un temible partido de tercer ronda ante Zverev.

