El conjunto a las órdenes de Valverde, sin Messi ni Luis Suárez, pero con un gran Ansu Fati, que firmó el segundo gol para los azulgranas, no pasó del empate ante el Osasuna, quien sacó un punto que vale oro ante el FC Barcelona.

El conjunto navarro firmó el empate tras una mano de Piqué señalada por el colegiado dentro del área. Sin embargo, el jugador azulgrana no se muestra de acuerdo: "Le doy con la mano. Pero siempre tenemos reuniones antes de empezar la temporada, hablan de la distancia con la pelota y no me da tiempo", declaró.

"No estoy abarcando más espacio de lo normal con la mano, estoy saltando de forma natural. Me gustaría que los árbitros intentaran hacerlo. Para mí, que lo he vivido desde dentro, no es penalti".

Por su parte, Roberto Torres, jugador más destacado del conjunto Navarro, autor de los dos últimos goles de su equipo, ha considerado como "justo" el empate cosechado ante el Barcelona:

"Sabíamos que con el Barcelona cierras los ojos, los abres y te han remontado, ya que por algo es el mejor equipo del mundo. Incluso sin sus mejores jugadores son capaces de llevarte al límite en cada jugada, pero nos hemos sabido sobreponer y al final he llegado de penalti el empate. Creo que hemos hecho un buen partido y el resultado es justo", señaló en declaraciones a Movista LaLiga.