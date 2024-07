La genial reacción de Carlos Alcaraz cuando se entera de que España remontó a Francia

Carlos Alcaraz, un fiel y acérrimo seguidor de la Selección Española, se encontraba atendiendo a los medios de comunicación tras su victoria ante Tommy Paul en cuartos de Wimbledon mientras España y Francia disputaban las semifinales de la Eurocopa.

Se enteró de la remontada de España al salir de la rueda de prensa

El murciano, al que no le gusta perderse ni un minuto de 'La Roja', tenía que cumplir primero con sus obligaciones ante la prensa, y por esa razón no pudo ver en directo como el equipo de Luis de la Fuente remontaba en apenas cuatro minutos (con un golazo de Lamine y otro en propia de Koundé) el tempranero gol de Kolo Muani en el minuto 9.

No obstante, una cámara que le estaba grabando cuando salía de la rueda de prensa captó el momento en el que informan al tenista de que España ya estaba ganando el partido, y como no, la reacción del murciano es para no perdérsela.

"¡Vamos, vamos! ¿Quién ha marcado...?"

"Ha marcado España", le dicen, inmediatamente Carlos cambia el gesto sorprendido, sonríe y exclama un "¡vamos!" para después repetir hasta en tres ocasiones "¿Quién ha marcado, quién ha marcado?, ¿quién ha marcado?"...

El semifinalista de Wimbledon bebía agua mientras aprovechaba y miraba el partido en las televisiones que había instaladas en el interior del recinto y en el que decidieron, como no podía ser de otra manera, proyectar el España-Francia. Alcaraz, muy contento tras ganar en cuatro sets a Tommy Paul, recibió una doble alegría y miró a varios periodistas haciendo un gesto de celebración tras ver la rápida remontada de su selección.

España - Inglaterra, la final

'La Roja' ya conoce a su rival en la gran final del próximo domingo 14 de julio, y no será otra que la Inglaterra de Bellingham, Kane, Foden... Los de Southgate se impusieron en semifinales 2-1 a Países Bajos tras remontar el tanto de Xavi Simons en el minuto 7. Kane igualó de penalti en el 18' y Ollie Watkins dio el triunfo a los ingleses al filo de la prórroga con un gol en el 91.

Alcaraz buscará la final ante Medvedev

Por otra parte, el joven de El Palmar se enfrentará al ruso Daniil Medvedev en un partido que está empezando a ser un clásico del tenis actual, este será uno de los dos enfrentamientos de semifinales de Wimbledon 2024. El tenista español, que defiende la corona de 2023, se verá las caras contra el moscovita, número 5 del mundo, por un puesto en la gran final del próximo domingo ante el ganador del Djokovic-Musetti. El murciano de 21 años buscará su segunda final de Grand Slam seguida (tras el título en RG) y también la segunda de forma consecutiva en la hierba del All England Club.

