El fiestón de Alcaraz con Rosalía y J Balvin en una discoteca de Nueva York

Carlos Alcaraz, que este domingo ganó su segundo US Open tras tumbar a Jannik Sinner, celebró su triunfo con un baño de champán en los vestuarios, seguido de una cena en un club privado y un fiestón con estrellas musicales en Manhattan, según las imágenes compartidas en redes sociales. Los cantantes Rosalía, J Balvin, Lenny Tavarez o Justin Quiles se unieron a él en la discoteca Amber Room, tras volver de los premios MTV.

Alcaraz fue, sin duda, el gran protagonista de esa fiesta, animada por pancartas que decían 'Campeón del US Open' y 'Congrats Carlos Alcaraz', bengalas e incluso una performance de pintura en la que el artista Mr. Drip le dedicó un lienzo con el perfil de la Gran Manzana, según retransmitieron varios asistentes en Instagram.

Antes de esta fiesta, en el vestuario de la pista central del US Open Carlos Alcaraz roció a todo su equipo con una botella de champán. Todos los presentes se bañaron al grito de "¡campeones, campeones!". No era para menos, el tenista de El Palmar había hecho historia con su sexto Gran Slam con solo 22 años, recuperando de paso el número 1 del mundo.

