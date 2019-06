Guillermo Pascual, corresponsal de Antena 3 Noticias en Bruselas, ha entrevistado en primicia a Rafa Nadal tras ganar su duodécimo Roland Garros: "Uno no puede soñar con ganar 12 Roland Garros. Las cosas van pasando y la verdad que se ha conseguido algo que es difícil de imaginar. Muy satisfecho y muy agradecido a equipo, familia, esponsors y seguidores que me apoyan, también en los momentos más complicados".

Es su Grand Slam número 18, lo que le pone a solo dos de Roger Federer. ¿Es su próximo objetivo? "Yo no pienso en Federer ahora mismo. He conseguido algo que es especial dentro del deporte en sí. Dentro de una semana empezaré a preparar la hierba, pero ahora es momento de satisfacción y lo más importante es que se ha conseguido ganar una vez más el que para mí es el torneo más importante del año. Lo de Federer... yo intento hacer mi camino y cuando se termine veremos dónde me sitúo", reflexiona Rafa.

El balear, número 1 del mundo, ha tenido problemas con las lesiones esta temporada: "El año a nivel tenístico no ha sido complicado, sino a nivel de problemas físicos. Ha habido momentos que me han lastrado. Pero desde la aceptación del problema, valorar cada pequeña mejora y pequeñas victorias diarias... y eso se consigue con voluntad personal y la ayuda de la gente que tengo alrededor".

¿Queda Nadal para rato? "No lo sé. Intento no pensar en cuánto tiempo queda, porque cuando piensas eso es el principio del fin. Intento vivir mi día a día y disfrutar de lo que hago. Mientras así sea y el cuerpo me aguante, aquí sigo". Además, Rafa nos ha confirmado su presencia en Wimbledon.

