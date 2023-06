El emotivo mensaje de Rafa Nadal a Feliciano tras su último partido: "No sé por dónde empezar..."

Por primera vez en 26 años, Feliciano López se ha levantado este 30 de junio sabiendo que ya no es tenista profesional. Este jueves cayó en los cuartos de final del Mallorca Open ante el alemán Hanfmann (6-2 y 6-4) tras haber ganado dos partidos en dos días (Purcell y Thompson) a sus casi 42 años de edad.

El toledano ya anunció que 2024 iba a ser su último año y apenas ha jugado 5-6 torneos, el último en casa, en Mallorca, lugar en el que ha sumado dos victorias seguidas por primera vez desde noviembre de 2021, cuando lo hizo en la Copa Davis ganando a Quiroz y Rublev. Pues bien, su gran amigo Rafa Nadal también ha querido felicitarle a través de un vídeo que publicó en sus redes sociales. Recordamos que Rafa estuvo en el debut y en la victoria de Feli en Mallorca hace unos días.

Nadal: "Has sido un super destacado del tenis"

"No sé por dónde empezar. Has tenido una carrera increíble, buena y larga. Has cumplido tu sueño, has podido dedicarte a lo que soñabas desde pequeño y encima has sido un súper destacado en un mundo tan competitivo como es el tenis. Tiene mucho mérito haber conseguido lo que has conseguido y ser capaz de mantenerlo durante tanto tiempo. Solo puedo felicitarte y alegrarme de que tu último partido haya sido en Mallorca, mi casa", dice el mensaje completo de Rafa Nadal.

Feli fue testigo en directo del vídeo de felicitación de su amigo, que fue proyectado en la pantalla de la pista principal del Mallorca Open. Más tarde, le tocó coger el micrófono al toledano.

"He entendido el tenis como una forma para disfrutar"

"He entendido el tenis como una forma para disfrutar y he intentado dar lo mejor de mí para hacer feliz a la gente y a los fans. Gracias por haber venido hoy. Y gracias a todos los entrenadores que he tenido, cada uno forma parte de mi historia como jugador", explicó López ante los aplausos de los allí presentes.

Después volvió a agradecer al torneo y a los aficionados que acudieron a verle durante esta semana: "Es un momento que pensaba que nunca iba a llegar. Quiero dar las gracias al torneo por permitirme retirarme en mi país, en una superficie especial para mí y donde he vivido cosas muy bonitas esta semana. Me llevo un recuerdo increíble por el trato a mí y especialmente esta semana a toda la gente que ha venido a apoyarme. Muchas gracias", sentenció el ya exjugador.

500 victorias, 7 títulos, 5 Davis y 4º tenista con más aces

Feliciano se retira tras más de 25 años de carrera, 506 victorias ATP, 7 títulos y 5 Copa Davis entre otros récords y galardones como el retirarse sabiendo que es el cuarto tenista con más aces de la historia (solo tiene por delante a Isner, Karlovic y Federer).