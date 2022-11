La dura confesión de una extenista: "Me patearon hasta que caí inconsciente"

Hace apenas unos días circuló por las redes sociales un vídeo que mostraba a un padre abusando y pegando a su hija menor en un entrenamiento de tenis. Un hombre grabó el momento y después, un activista serbio contra el maltrato infantil denunció lo sucedido y las redes se volcaron contra el agresor.

Ocurrió en Belgrado, Serbia, y las imágenes son muy duras, el hombre comenzó a pegar patadas a su hija, incluso cuando estaba se encontraba tirada en el suelo, le cogió del pelo con fuerza e incluso le golpeó en la cara.

"Me pateó hasta que caí inconsciente justo antes del US Open"

Varios días después, la extenista Jelena Dokic (ganadora de 5 títulos WTA) ha aprovechado para contar una dura experiencia que sufrió en su adolescencia por parte de su padre: "Me patearon hasta que caí inconsciente una semana antes del US Open cuando solo tenía 16 años, y no fue la única vez. Por desgracia, lo que sucede a puerta cerrada es todavía peor", explicó.

La croata criticó el vídeo en el que el padre golpea incesantemente a su hija y denunció que esta agresión no se hubiera impedido previamente, al parecer no era la primera vez que el hombre había golpeado a alguien, en este caso a otra persona.

"Supuestamente el padre y entrenador de esta niña de 14 años ya había golpeado a alguien en una academia de tenis hace unas semanas. Y ahora le golpea así a su hija. Y me pregunto: ¿por qué pasa esto? Ya fue expulsado de un par de clubes pero puede estar en otros y acudir a torneos porque el sistema está roto. Si ya ha hecho esto y está vetado en un club o academia, no debería poder acercarse a un club de tenis", aseguró Dokic.

Más denuncias de tenistas

Por otra parte, la tenista estadounidense Kylie McKenzie desveló en marzo de 2022 que sufrió abusos sexuales en el pasado por parte de su exentrenador, Anibal Aranda. Asimismo, anunció que iba a demandar a la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) por estar al tanto de que el hombre tenía antecedentes por agresión sexual.

"Aranda manoseó y tocó sexualmente a Kylie prácticamente en todo su cuerpo bajo el argumento de que eran técnicas de entrenamiento novedosas", explicó Robert Allard, el abogado de la deportista.