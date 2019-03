Djokovic, sobre el supuesto amaño de partidos: "Es sólo especulación"

El tenista serbio Novak Djokovic calificó este miércoles de "absurdo" y de "especulación" la posibilidad de que se dejase ganar un partido en 2007, dejando claro que la noticia no estaba respaldada por ninguna prueba.

Tras el escándalo que ha saltado recientemente en el mundo del tenis después de que el lunes la cadena 'BBC' y el sitio web 'BuzzFeed News' informasen de que en la pasada década se produjeron una gran cantidad de casos de amaños de partidos, el diario italiano 'Tuttosport' publicó que el de Belgrado habría podido amañar su primer partido en el Masters 1.000 de París de 2007 ante el francés Fabrice Santoro, que se impuso por 6-2, 6-3.

"Recuerdo ese partido. Mi respuesta es que, especialmente estos días, va a haber un montón de especulaciones, es ahora la principal noticia en el tenis. No tengo más que decir, dije todo lo que tenía que decir hace dos días", aseveró Djokovic en rueda de prensa tras su partido en el Abierto de Australia.

El lunes, el número uno del mundo confirmó haber recibido un intento de soborno por 200.000 dólares por dejarse ganar en un partido de 2007, pero que lo había rechazado. "Solo es especulación sobre mi persona", apuntó. "Perdí. No sé si estás intentando crear una historia, creo que es simplemente absurdo", recalcó al periodista que le había realizado la pregunta.

"Creo que no está apoyado por ningún tipo de prueba, alguna evidencia o algún dato. Es sólo especulación, así que no creo que haya una historia sobre esto. No es cierto, no tengo nada más que decir", zanjó Djokovic.