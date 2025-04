El Djokovic más madridista, alucinado con el golazo de Valverde y el Bernabéu: "El mejor estadio del mundo"

Esta vez le 'tocó' a Novak Djokovic alucinar con el nuevo Santiago Bernabéu y celebrar una agónica victoria del Real Madrid en Liga. El serbio, tenistas con más Grand Slams y Masters de la historia, vivió el Real Madrid-Athletic en el palco y también tuvo el privilegio de disfrutar, en soledad y a pie de campo del majestuoso Bernabéu.

Puede que su amor por el club blanco sea de las pocas cosas que comparte con su 'archienemigo' deportivo Rafa Nadal, un asiduo al palco del feudo madridista y un sufridor más... La última vez que se le vio al manacorí en el Bernabéu fue en la vibrante eliminatoria de semifinales de Copa del Rey (4-4 en la vuelta) en la que los blancos pasaron gracias al gol de Rüdiger en la prórroga.

Celebró el golazo de Valverde como uno más: su cara lo decía todo

No obstante, Djokovic, que está en Madrid con motivo de su presencia en el Mutua Madrid Open (empieza este lunes y no jugaba desde 2022) y la gala de los Laureus, celebró este domingo el golazo de Valverde por todo lo alto con su entrenador Carlos Gómez Herrera y y su familia. El serbio quedó completamente alucinado con el derechazo del uruguayo y la reacción del público, no había más que ver su cara de sorpresa.

"Es el mejor estadio del mundo, qué experiencia"

Además de vivir un momento mágico de su equipo, Nole pudo disfrutar en el césped y con el estadio completamente vacío, de la majestuosidad del Santiago Bernabéu, al que calificó así: "Muy lindo, muy especial, el mejor estadio del mundo. Increíble, wow, qué experiencia. Sería increíble jugar un partido de tenis aquí, quién sabe... Algún día, sería genial", admitía.

Coincidió con todos los jugadores

No fue la única experiencia del balcánico, que además pudo saludar a toda la plantilla blanca, hacerse fotos con ellos y charlar con varios, entre ellos Courtois, Modric, Vinicius...

Otros grandes deportistas que también serán premiados en la gala de los Laureus de esta noche y que disfrutaron de la pasión madridista fueron Simone Biles, Duplantis o Rebeca Andrade.

Djokovic podría medirse a Alcaraz en semifinales

El tres veces ganador del Mutua Madrid Open volverá a la tierra de la Caja Mágica tras dos años ausente y podría verse las caras con Carlos Alcaraz en unas hipotéticas semifinales, ronda en la que el español se impuso por primera vez al balcánico hace justo 3 años para terminar levantando su primer título y segundo Masters hasta entonces.

Nole debutará ante un jugador de la previa o el italiano Arnaldi, después podría llegarle el argentino Báez en tercera ronda, un hueso duro de roer en tierra. Así sería su proyección de cuadro.

El ganador de 25 majors buscará en Madrid el título número 100 de su carrera a nivel ATP. Casi nada.

