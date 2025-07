La rajada de un jugador del Leverkusen contra Xabi Alonso: "Me esperaba un poco más de un entrenador"

Jonas Hoffman ha cargado duramente contra Xabi Alonso por su gestión del Bayern Leverkusen durante la pasada campaña. En una entrevista con el Kölner Stadt-Anzeiger, el jugador se sinceró sobre su frustración en manos del tolosarra y sobre su falta de minutos. "La temporada pasada la guardo en una caja y no quiero volver a sacarla. Fue muy decepcionante para mí lo que ocurrió y cómo se desarrollaron las cosas. Eso no es a lo que aspiro", afirmó el centrocampista.

Hofmann no dudó en señalar lo que para él fue uno de los principales errores de Xabi Alonso al frente del club alemán: la falta de diálogo. "De un entrenador espero que, si algo le llama la atención, lo diga directamente. Espero una comunicación abierta y directa", sentenció tajantemente. "No deberían pasar más de dos semanas sin que un entrenador hable con sus jugadores para mantenerlos en la mejor forma y elevar el nivel de los entrenamientos. La competencia siempre es necesaria, eso está claro. Me esperaba un poco más de un entrenador".

Su difícil situación con el ahora entrenador del Real Madrid le llevó incluso a contemplar una posible salida del club: "Me siento bien, pero con Xabi Alonso probablemente hubiera pensado en un cambio de aires", comentó el jugador. La llegada de Erik ten Hag ha supuesto un nuevo comienzo para el veterano centrocampista: "Nuevo entrenador, nueva oportunidad. Soy un niño de la Bundesliga y voy a luchar por volver a mi nivel. Me siento bien", ha afirmado.

Con estas declaraciones, Hofmann manda un mensaje directo al que es hoy técnico del Real Madrid, en el que repasa algunas cosas que, a su criterio, le faltaron a Xabi Alonso: cercanía, transparencia y liderazgo comunicativo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com