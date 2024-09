La cruel derrota de Badosa en el US Open: "Estoy muy decepcionada, fui un desastre"

Paula Badosa ha caído eliminada este martes en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos ante la local Emma Navarro.

La tenista española, que ocupa la posición 29 del mundo, abandona la carrera por el Grand Slam tras una dolorosa y cruel derrota por 6-2 y 7-5 frente a la posición 12 del ránking.

El partido duró una hora y 12 minutos. Badosa, con una reacción instantánea tras perder el primer set, mandó con 5-1 en el segundo a un paso de equilibrar el marcador y forzar la tercera y definitiva manga.

Sin embargo, la mejoría de su rival y su desconexión hicieron que la situación cambiase de forma radical. Su rival ganó seis juegos seguidos, echando por tierra las esperanzas de la española. No obstante, Badosa volverá al top 20 tras haber estado más allá del 100.

Una Badosa "decepcionada"

En una rueda de prensa, tras el partido, Badosa ha expresado "su decepción": "Estoy muy decepcionada con mi nivel en este partido. Creo que Emma Navarro jugó muy bien y gestionó la situación muy bien. Yo fui un completo desastre".

"Nunca tuve impulso en este partido. Jugué cuatro o cinco juegos bien. Estaba 5-1 (arriba en el segundo set) pero nunca me sentí yo misma en la pista. No saqué bien, no jugué bien desde el fondo (...). Me sorprendió porque estaba jugando bastante bien en otros partidos, me sentía bien. Pero cuando entré en la pista, no gestioné bien la situación o las emociones (...). Quería ganar tanto que a veces eso no ayuda para nada", ha explicado.

"Lo primero que quería hacer, si soy sincera, era irme de la pista. Al final, cuando estás tan mal con pensamientos tan negativos, te quieres ir porque al final te haces una hormiga", ha comentado sobre ese segundo set en el que, según ella, tampoco pudo encontrar la velocidad de piernas y la concentración que necesitaba

. "Todavía necesito pensar qué sucedió porque tuve dos saques (para ganar el set) y empecé a fallar. Perdí, no sé, como 20 puntos seguidos. Fue muy raro porque soy una jugadora bastante consistente", ha añadido, indicando como se sintió: "Te ves tan cerca pero a la vez tan lejos (...). Creo que mi cabeza estaba en todos lados excepto en el presente".

"Es algo en lo que he estado trabajando y mejorando mucho, pero es algo que a veces me hace mucho daño. Querer algo tanto y pensar por adelantado tanto que no puedes ni siquiera concentrarte en el momento", ha concluido.

