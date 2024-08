Paula Badosa apabulla a Golubic en su estreno en el US Open y ya prepara su ronda maldita

Paula Badosa, número 29 del mundo, ha comenzado por todo lo alto su periplo en el US Open tras una contundente victoria ante la suiza Viktorija Golubic (73º) por 6-0 y 6-3 en apenas 1 hora y 9 minutos. Paula conectó 11 winners más que su rival y cometió 5 errores no forzados menos pese a no tener un gran día en el saque (solo metió el 46% de primeros).

La española 'completa' así al menos el reto de ganar un partido en los cuatro Grand Slams de la temporada en un año en el que todavía ha arrastrado las lesiones que sufrió la campaña pasada.

Nunca ha pasado de segunda ronda en el US Open

La tenista nacida en Nueva York no ha tenido ningún problema para deshacerse de la suiza en la primera ronda del Slam estadounidense para meterse en la siguiente ronda, la segunda, su tope en el US Open tras cuatro participaciones en las que nunca pudo acceder a la tercera ronda (1º en 2019 y 2020 y 2º en 2021 y 2022). Una curiosa maldición para una tenista top que, eso sí, nunca ha podido sobresalir demasiado en Grand Slam (su mejor resultado son los cuartos de final en Roland Garros 2021). Jugará ante la ganadora del duelo entre Trevisan y Townsend. Además, también competirá en el cuadro de dobles mixtos junto a su pareja, el griego Stefanos Tsitsipas.

Ha ganado 11 de sus últimos 13 partidos

Badosa ha llegado a esta importante cita después de encadenar las mejores semanas que se le recuerdan en el circuito WTA, al menos, en el último año. En Wimbledon ganó tres partidos y cayó en octavos ante Vekic, que llegaría a semifinales días después; después ganó el título en Washington y en el Masters de Cincinnati también accedió a las semifinales, dónde caería ante la estadounidense Pegula. En total ha ganado 11 de sus últimos 13 partidos.

La jornada del resto de españoles

Por otra parte, en este primer día de cuadro principal del US Open ya han debutado varios tenistas españoles. Carballés Baena ha vencido al británico Choinski en tres sets y Bautista Agut ha hecho lo propio ante el italiano Nardi (verdugo de Djokovic en el último Masters de Indian Wells). El que no ha podido superar su primer partido ha sido el veterano Albert Ramos, que solo pudo competirle el primer set a Matteo Berrettini (6-7, 2-6 y 3-6). En la jornada de esta noche debutará Pablo Carreño ante el francés Cazaux y Alejandro Davidovich ante el australiano Hijikata.

