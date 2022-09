Carlos Alcaraz, el tenista con más triunfos en 2022

Carlos Alcaraz, con su victoria ante el argentino Federico Coria en el Abierto de Estados Unidos (6-2, 6-1 y 7-5), se ha convertido en el tenista con más victorias en este año 2022 al llegar a las 46. El murciano tiene las mismas que el griego Stefanos Tsitsipas, eliminado en la primera ronda del cuarto y último Grand Slam de la temporada.

El murciano ha asegurado que "el año no ha terminado". Alcaraz, quien a sus 19 años es el cuarto jugador del mundo y tercer cabeza de serie en Nueva York, se medirá este sábado al estadounidense Jenson Brooksby.

Ese partido lo encarará el tenista de El Palmar con un bagaje de 46 triunfos y sólo 9 derrotas desde que se inició el año y habiendo ganado 16 de los 20 choques disputados en pista rápida, superficie en la que se desarrolla el US Open.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero, quien este año ha logrado cuatro títulos, acumula esas 46 victorias e iguala con Tsitsipas, quinto jugador del ranking, pero habiendo disputado siete partidos menos que él.

El de Atenas ha afrontado 62 encuentros esta campaña por los 55 que ha disputado Alcaraz. El ruso Daniil Medvedev, que es el número 1, presenta un bagaje de 36-12; el alemán Alexander Zverev, que es el 2, acredita un 29-10; el mallorquín Rafa Nadal, que es el 3, un 37-4; el serbio Novak Djokovic, número 6, un 23-5; el noruego Casper Ruud, el 7, un 40-15; el canadiense Felix Auger Aliassime, el 8, un 37-21; el británico Cameron Norrie, el 9, un 43-19; y el polaco Hubert Hurkacz, el 10, un 32-16.

De todos ellos siguen adelante en el cuarto y último Grand Slam de la temporada Medvedev, Nadal, Ruud y Norrie, además de Alcaraz.

Inspirado en Serena Williams

"Estoy muy contento por el récord, pero el año no ha terminado y hay que seguir en esta línea", apuntó el murciano tras acabar su último encuentro a la organización del US Open. "El secreto para disfrutar es que me encanta jugar al tenis y en esta pista y con este equipo de trabajo es fácil", dijo también tras pasar la segunda ronda en Nueva York.

El español Carlos Alcaraz aseguró también que la estadounidense Serena Williams es una importante fuente de inspiración para él, y que el partido que ganó a la estonia Anett Kontaveit fue "fantástico".

"Podría decir Serena: me inspiro mucho en Serena Williams. El último partido fue fantástico y obviamente su carrera es una fuente de inspiración para mí y muchos más jugadores", apuntó Alcaraz.