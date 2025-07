La carta de Ter Stegen a la afición del Barça: "Queridos culés..."

El portero del Barcelona Marc-André ter Stegen será intervenido quirúrgicamente de la espalda y estará unos tres meses de baja, según informó este jueves el propio jugador en un texto publicado en su cuenta personal de Instagram. "Después de la última operación de espalda, volví a los terrenos de juego después de 66 días, casi 2 meses; pero esta vez, los médicos creen que harán falta unos tres meses, por precaución y para no correr riesgos", escribió el internacional alemán, de 33 años.

Ter Stegen explicó que se siente "física y atléticamente en muy buena forma", pero admitió que no está "exento de dolor", unas molestias que no le han permitido entrenarse todavía con el resto de sus compañeros esta pretemporada. "Tras conversaciones intensas con el equipo médico del FC Barcelona y con expertos externos, el camino más rápido y seguro para recuperarme por completo es una intervención quirúrgica en la espalda", lamentó. El guardameta alemán confesó que "duele mucho no poder ayudar al equipo" y que este es "un día complicado" para él en el plano personal, aunque se ha mostrado convencido de que "la rehabilitación es llevadera y el camino de regreso está trazado".

En la rampa de salida

El alemán, actual capitán del Barça, volvió de sus vacaciones siendo consciente de que el club catalán prefiere que se busque un nuevo equipo que le garantice la titularidad en año de Mundial. El Barcelona ha apostado por el joven Joan García, fichado del Espanyol con un contrato hasta 2031 tras pagar la cláusula de rescisión, y confía como guardameta suplente en el veterano Wojciech Szczesny, renovado hasta 2027. En esta tesitura, la única certeza acerca del futuro de Ter Stegen es que se perderá la pretemporada y el inicio del curso con el equipo azulgrana.

La carta al completo

"Queridos culés. Llevo con gran orgullo los colores y la camiseta del FC Barcelona, ya sea en el campo o fuera del terreno de juego, tanto en los momentos de éxito como en los difíciles. Hoy es un día difícil para mí a nivel personal. Físicamente y atléticamente me siento en muy buena forma, aunque lamentablemente no estoy libre de dolor.

Tras conversaciones intensivas con el equipo médico del FC Barcelona y expertos externos, la vía más rápida y segura para recuperarme por completo es una intervención quirúrgica en la espalda. Después de mi última operación de la espalda ya volví a los terrenos de juego tras 66 días, casi 2 meses; esta vez, los médicos creen que serán necesarios unos tres meses por precaución, para no correr riesgos. A nivel emocional, me duele mucho no poder apoyar al equipo durante este tiempo, pero por suerte la rehabilitación es llevadera y el camino de regreso está marcado.

Os mantendré al tanto de mi recuperación y quiero, de corazón, agradeceros a todos, queridos culés, que estáis siempre a mi lado.

