Carlos Alcaraz explica por qué rompió a llorar tras su derrota ante Djokovic en Cincinnati

Carlos Alcaraz rompió a llorar tras la derrota sufrida contra Novak Djokovic en la final del Masters 1.000 de Cincinnati: "Va a ser complicado para mí hablar en estos momentos, pero lo voy a intentar. Quiero felicitar a Novak, es increíble jugar contra ti, compartir la pista contigo, aprender de ti. Ha sido un partido muy ajustado, pero he aprendido mucho de un campeón como tú. Enhorabuena a ti y a tu equipo", dijo nada más coger el micrófono.

Además, el tenista murciano también se emocionó al hablar antes una grada a rebosar y dirigirse a una aficionado muy especial: su hermano. "Mi hermano está aquí también, es genial tener aquí apoyándome cada día, haciéndome mejorar y aprendiendo de ti. Gracias por estar aquí".

Ya en frío, Carlitos, que mantendrá el número 1 en el US Open, se sinceró sobre su emoción: "Hay derrotas y derrotas, hay derrotas que cuesta mucho asimilarlas, otras que cuestan menos. Este tipo de derrotas duelen, duelen mucho, no voy a mentir. Pero al mismo tiempo te quedas con una sensación positiva de decir que lo has dejado todo, cuando uno siente que lo ha dejado todo en la pista no se puede reprochar nada, tienes que salir orgulloso y contento de lo que has hecho, y ese es mi caso", dijo a EFE el tenista murciano.

"Me he puesto un poco emocional en pista por el simple hecho de haberlo dejado todo"

"Me he puesto un poco emocional en pista por el simple hecho de haberlo dejado todo, de tener las oportunidades y no haberlas aprovechado. Pero el haber peleado hasta el último punto me ha hecho quedar más en pista. Salgo contento, estamos orgullosos de todo el trabajo que estamos haciendo y yo mismo estoy orgulloso de lo que he hecho hoy", abundó.

Alcaraz perdió por 5-7, 7-6(7) y 7-6(4) ante Djokovic tras una final que se alargó tres horas y 49 minutos, en la que el murciano salvó cuatro bolas de partido, con puntos espectaculares, antes de rendirse en el desempate del tercer set: "Puedes ganar y perder, nadie es invencible. Todo tipo de partido es un mundo y pueden cambiar en muchos aspectos. En Madrid gané yo, en París ganó él, que también fue un partido muy duro, y en Wimbledon gané yo un partido durísimo. Los partidos que jugamos son muy ajustados, son muy duros. Esto es tenis, una vez gana uno, una vez gana otro, pero lo que sí tienes que hacer es lo que hecho yo hoy", aseguró Alcaraz.

Djokovic le compara con Nadal

El serbio Djokovic, por su parte, consideró que el murciano le recuerda a Rafa Nadal por su forma de pelear en cada punto hasta el final: "Me recuerda un poco cuando me medía con Nadal, cuando estábamos al máximo de nuestras carreras. Cada punto es una batalla. Sabes que no te va a regalar más de cinco puntos en todo el partido. Tienes que ganarte cada punto", aseveró el balcánico en rueda de prensa.

"No he jugado muchos partidos como éste en mi vida. Quizás lo puedo comparar con la final con Nadal en el Open de Australia de 2012, hoy fue tres sets y casi cuatro horas. Es uno de los partidos más ilusionantes y duros a nivel mental, emocional y físico que he jugado en mi carrera", subrayó.

'Nole', que ganó su tercer título en Cincinnati, reconoció que ya no le sorprende el nivel de Alcaraz y se rindió ante su precocidad: "Ya no me sorprende. Quizás sorprendía al final del año pasado, o al comienzo de este año. Salió de momentos complicados, fue a por ello, con coraje. Sólo te puedes quitar el sombrero ante un chico como él, que juega con madurez, que aguanta la presión de esta manera a los veinte años. No hay que olvidarse de su edad. Es algo impresionante".

Durante la entrega de trofeos, ambos mantuvieron una divertida conversación: "Tío, nunca te rindes. Me encanta, pero a veces podías jugar puntos más cortos", comentó Djokovic. A lo que Alcaraz respondió que "los españoles nunca mueren". El balcánico tenía clara su contestación: "Esto me suena de haberlo vivido ya...".