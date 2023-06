Carlos Alcaraz barre a Jiri Lehecka y ya está en cuartos en Queen's

Carlos Alcaraz mostró ante el checo Jiri Lehecka (6-2 y 6-3) que se va acomodando a la hierba, una superficie siempre complicada y en la que se juega de forma muy diferente a la tierra batida o la pista dura. Si en su debut ante Arthur Rinderknech sufrió de lo lindo, ante Lehecka el murciano jugó mucho más cómodo, mostrando que su confianza crece tras cada juego y hora que pasa sobre la hierba de Queen's.

El número 2 de la ATP estará por primera vez en los cuartos de final del torneo londinense, lo que supone su mejor actuación sobre hierba. Alcaraz jugó a un gran nivel y agradeció que Jiri Lehecka no tuviera un saque tan potente como el de Rinderknech.

El checo apenas inquietó al murciano en la red y, desde el fondo de la pista, no gozó de opciones de atacar a un Alcaraz precisó desde línea de fondo y seguro en sus subidas a la red. El de El Palmar, eliminada la ansiedad de la primera cita, estuvo mucho más suelto, más tranquilo. Salió con la idea de dominar y no tardó en colocarse 3-0 arriba.

Solo una laguna de dos dobles faltas seguidas afeó la paliza de inicio. Lehecka estaba condenado a sufrir, a esperar las migajas del español, que ante una pista llena y consciente del diamante que tenían enfrente no tardaron en arroparle. Su ciclón, dibujado en la derecha, pasó por encima del checo, que no pudo rascar nada. Concedió dos veces su servicio y no se generó ni una bola de 'break'.

El show no fue a más porque las dos dejadas que intentó Alcaraz se le engancharon en el cordaje. Su punto álgido fue una bola cortada de derecha a media pista, lanzada al fondo, en otro guiño al maestro de ese golpe, Roger Federer. Con el primer set abrochado, Alcaraz no se quiso aflojar, fue a por más. Ganó diez de los trece primeros puntos del segundo parcial y dejó para la retina dos 'passings' consecutivos sobre el saque de Lehecka, uno de derecha y otro de revés.

La ventaja de 3-0 despertó al checo, que tuvo dos juegos para volver al partido. Primero aguantó su servicio con comodidad y luego tanteó la rotura. Tuvo tres pelotas de rotura en un juego que se alargó más de diez minutos, pero Alcaraz, con otra dosis de sufrimiento, no permitió sorpresas.

El siguiente rival de Carlos Alcaraz será el ganador del Francisco Cerúndolo - Grigor Dimitrov. El murciano está a tres victorias del título y de recuperar el número 1 a las puertas de Wimbledon.