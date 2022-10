Alcaraz vuelve a caer ante Aliassime en las semifinales de Basilea

Félix Auger-Aliassime se ha convertido en la particular bestia negra de Carlos Alcaraz, el canadiense ha eliminado al joven de 19 años en las semifinales del ATP 500 de Basilea por 6-3 y 6-2.

El pupilo de Toni Nadal apea a Alcaraz de la final en la que podía encontrarse a su compatriota Roberto Bautista, que jugará ante Rune el otro partido de semifinales. Aliassime ya venció a Carlos hace unas semanas en la Copa Davis y también le detuvo en la pasada edición del US Open (cuartos), donde Alcaraz se dio a conocer al mundo pero donde se tuvo que retirar en el segundo set por problemas físicos.

Por lo tanto, Alcaraz ha caído en los 3 enfrentamientos que ha jugado ante Aliassime, que además viene de ganar el título en Amberes (3º del año y de su carrera).

El jugador entrenado por Toni Nadal solo permitió una sola bola de rotura al de El Palmar durante el partido y fue en el último juego, también conectó 21 ganadores y solo 9 errores no forzados, además de 7 aces, mientras que Carlitos no estuvo acertado en ataque, 7 winners y 12 errores no forzados

Primer rival de Alcaraz en el Masters 1.000 de París

Este domingo 30 de octubre arrancará el último Masters 1.000 de la temporada, será en París y ahí estará también Carlos Alcaraz, Rafa Nadal, Novak Djokovic... El número 1 del mundo viajará a la capital francesa nada más abandonar Basilea y su primer rival saldrá del enfrentamiento entre el ruso Karatsev y el japonés Nishioka.

Djokovic, sobre la rivalidad Alcaraz-Nadal

El serbio, que también estará en París y en las ATP Finals, valoró el número 1 de Alcaraz y la rivalidad que este mantiene con Rafa Nadal: "Estoy seguro de que Nadal intentará destronarlo a finales de año porque aún tiene la oportunidad de hacerlo", explicó el balcánico.