Un Alcaraz de récord debuta con susto ante Li Tu en el US Open

Carlos Alcaraz debutó este martes en el US Open ganando al australiano Li Tu por 6-2, 4-6, 6-3 y 6-1 en dos horas y 42 minutos. Sin embargo, después de dejarse el segundo set el murciano supo reaccionar a tiempo y ya está en segunda ronda.

El número 3 del mundo no tuvo su actuación más brillante ante un Tu que es el 186 del ránking de la ATP, que llegó al cuadro principal a través de las rondas previas y que nunca antes había jugado en el 'major' neoyorquino.

Van De Zandschulp, próximo rival

El murciano se medirá en la siguiente ronda del Abierto de Estados Unidos al neerlandés Botic van De Zandschulp (n.74), quien venció al canadiense Denis Shapovalov (n.105) por 6-4, 7-5 y 6-4 en dos horas y 20 minutos.

Alcaraz se ha enfrentado en dos ocasiones con Van De Zandschulp (el Open de Australia de 2021 y Basilea 2022) y en las dos cantó victoria.

"Él empezó el partido nervioso, pero después del primer set creció, empezó a disfrutar y empezó a jugar un gran tenis"

"Me sorprendió un poco", reconoció el de El Palmar sobre el nivel de Tu nada más terminar el partido. "Fue obvio que él empezó el partido nervioso, pero después del primer set creció, empezó a disfrutar y empezó a jugar un gran tenis", elogió.

Carlitos reconoció haber cometido "errores" y dijo además que a partir de ahora seguirá de cerca los partidos y resultados del australiano.

Por otro lado, se mostró encantado de regresar a Nueva York, donde siempre ha tenido una conexión especial: "Es un honor pisar de nuevo esta pista, intentar hacer un buen tenis e intentar que la gente disfrute. Estoy muy feliz".

Un Alcaraz de récord

La victoria ante Li Tu supuso su triunfo número 60 en Gran Slam, una marca que le deja solo por detrás de John McEnroe como el jugador que menos partidos necesitó para alcanzar esa cifra en la 'era open' (69 el estadounidense, 70 el español).

"Es una gran estadística. La verdad es que no lo sabía, no lo había visto. Para eso trabajamos día a día: para intentar ser mejor, ganar partidos, darnos la oportunidad de llegar a las rondas finales en cada torneo y sobre todo en Grand Slam. Qué pena que por un partido me haya ganado McEnroe...", bromeó en una rueda de prensa.

"Pero para mí es un honor ir compartiendo estas estadísticas con grandes leyendas del deporte. Son 60, pues ahora queremos ir a por 70, luego a por las 80... Y así intentar llegar a las máximas victorias en 'grand slam' posibles", abundó el español.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com