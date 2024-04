Scottie Scheffler gana su segundo Masters de Augusta

El número del mundo, el estadounidense Scottie Scheffler, hizo buenos los pronósticos y ganó el segundo Masters de Augusta de su carrera. A sus 27 años, el golfista de Nueva Jersey entregó una tarjeta de 277 impactos, once bajo par, para enfundarse la chaqueta verde. Jon Rahm, como marca la tradición, fue quien colocó la codiciada chaqueta a Scheffler.

La segunda posición con un -7 fue para el sueco Ludvig Aberg, de 24 años, mientras que el tercer escaño fue compartido con -4 por el inglés Tommy Fleetwood y los estadounidenses Max Homa y Collin Morikawa.

Jon Rahm se estrella en su defensa de la chaqueta verde

Jon Rahm, que el pasado mes de diciembre provocaba un terremoto en el golf mundial al anunciar su fichaje por el LIV Golf, firmó su peor actuación en el mítico campo de Augusta: 297 golpes totales, para finalizar con 9 impactos sobre el par.

"Hice todo lo posible para mantener la calma ahí afuera. Intenté ser paciente en el campo para dar algunos golpes clave", afirmó el de Barrika, resignado con una actuación discreta.

Jon Rahm vivió el torneo más especial del año, como actual campeón, con ciertos momentos de tensión con algunos jugadores del PGA, que no parecen perdonar la decisión del español de fichar por el LIV Golf.

"Sí, era algo que esperaba. También lo contrario, alguno que pensaba que iba a estar muy seco y me dio un abrazo. Los que son mis amigos siguen siendo mis amigos y los que no lo eran, pues ya se sabe. Sabía que iba a pasar, sólo me faltaba saber quién", admitió el León de Barrika.

Su posición final (45) pareció cargar de razones a los que criticaron su movimiento al circuito saudí, pero Rahm se mantiene tranquilo.

"¿No he ganado en un año? Es verdad, pero he estado peleando por ello en todos los torneos del LIV. A mí no me preocupa eso. En el golf pierdes o ganas por detalles. Tampoco soy Tiger. Ese momento al que mucha gente se refiere fueron tres meses el año pasado", explicó el golfista vasco.

No les fueron muchos mejor las cosas a los otros dos españoles en liza en Augusta. José María Olazábal, dos veces ganador del Masters (1994 y 1999), terminó con el mismo resultado que Rahm: 297 impactos (+9). Por su parte, Sergio García, también golfista del LIV, no paso el corte con dos rondas de 72 y 79.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com