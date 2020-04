Saúl Craviotto, de la piragua a su puesto como policía: "No lo veo como ningún gesto heroico, me incorporo para colaborar con los compañeros"

Más información La espectacular detención de un hombre que hacía paddle surf en California en plena cuarentena por coronavirus

Con dos oros, una plata y un bronce, Saúl Craviotto es el segundo deportista español más laureado de la historia de España en unos JJOO, sólo por detrás de David Cal.

Ahora, la crisis del coronavirus ha sacado al portentoso piragüista español del agua para devolverle a su otro trabajo: el de Policía Nacional. Craviotto ha regresado a su puesto de trabajo en Gijón, con mascarilla y guantes para protegerse del COVID-19.

"No lo veo como ningún gesto heroico, ni mucho menos. Al no haber JJOO, yo, como policía, me reincorporo para colaborar con los compañeros", explica Saúl Craviotto a Antena 3 Deportes.

"El deporte ahora está en un segundo, tercero o cuarto plano. Ahora hay que centrarse en lo realmente importante, que es la salud", explica Craviotto.

"Vamos a seguir trabajando para conseguir medallas para España, que nos merecemos una alegría", promete Craviotto.

El medallista olímpico manda un mensaje a la ciudadania y un especial agradecimiento a los sanitarios españoles.

"Muchísimo ánimo, que los están haciendo muy bien. Los sanitarios son los verdaderos héroes y es para quitarse el sombrero lo que están haciendo",