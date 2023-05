Salvaje agresión en un partido de fútbol sala en Murcia

Lamentables imágenes en el pabellón multiusos de Espinardo (Murcia) en el partido correspondiente a la semifinal del play off de ascenso a Primera Autonómica de fútbol sala entre el Espíritu Santo y el Alamico Albudeite. El partido estaba acabando cuando un jugador local empezó una tangana en la pista atacando al entrenador visitante a la que se unieron los hinchas de la grada, según se aprecia en las imágenes de 'La Opinión de Murcia'. La pelea incluso terminó provocando que el encuentro se suspendiera.

El técnico que recibió la gresión ha dado su versión al citado diario, quejándose a la Federación de Fútbol de la Región de Murcia: "La Federación promueve mucho el juego limpio, pero a la hora de la verdad no se han puesto en contacto con nosotros ni para saber cómo estamos. No hay una condena oficial por su parte y parece que quieren que no se sepa".

"Un jugador contrario se dirigió a mí argumentando una provocación que no existía y, acto seguido, me propinó una patada en el costado, me tiró al suelo y a partir de ahí todo fueron golpes, también para la delegada [...] Partieron el labio a un jugador de nuestro equipo y se formó una batalla campal en la que salió gente a pegarnos de la grada. Gracias al entrenador local, algunos jugadores de ambos equipos y unos pocos aficionados que pusieron cordura pudimos defendernos. Si no, habría tenido graves consecuencias", advierte el preparador.

El Albudeite lo denuncia a la Policía

Los hechos ya han sido denunciados ante la Policía por el club y el Ayuntamiento de Albudeite podría incluso elevar la denuncia a la comisión antiviolencia nacional. Así, el play off de ascenso a Primera Autonómica queda pendiente de la resolución de los actos.