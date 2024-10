La reveladora conversación entre Ilia Topuria y Sergio Ramos antes del combate ante Max Holloway

Nadie lo esperaba pero Sergio Ramos apareció por sorpresa este viernes para 'escoltar' a Ilia Topuria en el pesaje ceremonial y el último careo ante Max Holloway previos al esperadísimo combate de este sábado con el cinturón del peso pluma de la UFC en juego. El hispano-georgiano fue una vez más el único que habló en el careo con el hawaiano, un hecho que no pasó desapercibido para el futbolista sevillano, que lo vivió todo a escasos metros y en primera persona.

El actual campeón de la división de las 145 libras tuvo unas palabras directas para el hawaiano a escasos centímetros entre los dos.

"La parte dura está hecha. vamos hermano... Soy el mejor del mundo, no sabes lo complicado que es intentar vencerme. Créeme, soy el mejor del mundo. Y trabajo muy duro, durísimo. La victoria es mía, voy a ser el primero en noquearte", le espetó Ilia Topruia (15-0) a Max Holloway (26-7).

Sergio Ramos, que lo vivió todo desde un posición privilegiada, admitió la emoción del momento.

"La hostia, la hostia. Muy emocionante, tío. Una energía diferente. La hostia. Qué bueno. Los había visto pero nunca lo había vivido. Se percibe la magia. Está bueno, está bueno...", explicó Ramos a las cámaras de UFC.

El exjugador del Real Madrid, PSG y Sevilla se mostró sorprendido por el hecho de que Max Holloway no dijera nada y así se lo transmitió a un Ilia Topuria que indicó que el hawaiano sabe que él es el mejor.

Sergio Ramos: "No hablan, eh. El otro (Holloway)... se notaba ya el pánico".

Ilia Topruia: "Soy el mejor del mundo, soy el mejor del mundo. Y él lo sabe".

Ramos: "Nada. No ha dicho nada".

Ilia Topuria: "Se va a dar cuenta de por qué soy el mejor del mundo. Mañana la victoria es mi única opción. Él lo sabe, qué va a responder. Cuando se puso ahí a sacar músculo... me tocó aplaudirlo. Es un gesto de honor.

Por último, Ilia Topuria realizó unas declaraciones al micrófono de Europsort y explicó que no le preocupa el rebote (de peso de Max) ya que no cambiará para nada el resultado del combate.

"No me importa, la verdad. Puede recuperar lo que quiere que no va a interferir en el resultado", explicó Ilia Topuria.

Respecto a las predicciones de algunos peleadores que dan a Max como favorito, el hispano-georgiano fue tajante: "Me da igual lo que digan los demás, se van a dar cuenta por qué soy el mejor del mundo".

