Rescate in extremis al montañero español David Suela en el Himalaya: "La vida de tu hijo depende de 25.000 euros"

Luis Felipe Valverde, madrileño de 44 años, falleció bajando el Chukima Go de 6.000 metros en el Himalaya. Junto a la tragedia de su muerte, el milagro del rescate de su compañero David Suela, quien fue salvado por un helicóptero por el que 'rogaron' otros montañeros españoles que estaban allí.

Antena 3 Deportes ha hablado en Katmandú con Sonia Casas, guía de montaña y amiga de los accidentados: "Había que sacar a David. Había sobrevivido y nos llamó pidiendo ayuda". Sin embargo, la aseguradora contratada por Luis Felipe Valverde y Luis Suela no se hacía cargo de rescates por encima de 5.000 metros y ambos estaban a 6.000.

La solución es un helicóptero privado de rescate que pide 25.000 euros por adelantado: "Movilizamos al padre. Le dijimos que su hijo dependía de esa transferencia. El sábado era imposible y tuve que ser avalista ante las autoridades nepalís junto a Kami Sherpa", nos cuenta Sonia Casas.

Cayó 700 metros al vacío

Finalmente, rescataron in extremis a David. Así lo cuenta Sonia: "Rescatas a una persona en estado extremo, acaba de perder a un compañero al que ha visto precipitarse 700 metros al vacío... y la noticia no es esa. La noticia es: muere un escalador que no llevaba los papeles".

"Nos han asustado con que le iban a meter en la cárcel, podrían prohibirle la entrada en el país durante tres o cuatro años", relata Sonia. Están a la espera de la multa que les impongan por no llevar un permiso de 180 euros que debía haberles gestionado la empresa nepalí.