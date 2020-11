Cerca de cumplir 53 años, Poli Diaz trabaja para volver a subirse a un cuadrilátero. Lo hará el año que viene, ante un rival que aún no ha sido desvelado.

"Lo que no ve la gente es el trabajo que hago detrás", confiesa a Antena 3 Deportes el que fuera siete veces campeón de boxeo de España y ocho de Europa.

Poli Díaz asegura que no tiene miedo en su regreso.

"¿Miedo? Para mí subir al ring es como bailar un chotis. Yo voy ahí a lucirme y a ganar", explica Poli Díaz.

"Va a ser el mayo combate que se ha realizado en España en la historia", asegura Antonio Ricobaldi, de Unlimited Global Challengers.

Poli se lo toma como un dejar atrás su oscuro pasado.

"La vida me ha dado muchos golpes, pero me los he ganado yo a pulso", reconoce Poli Díaz.

El Potro de Vallecas vuelve a lo Mike Tyson. Antes del combate sus representantes quieren que Poli de consejo a los jóvenes promesas. Pero sin duda en poco tiempo podremos ver la nueva vida de Poli Díaz.