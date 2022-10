Patxi López: "No hay selección española de pelota, no me parece que rompamos nada"

La nueva ley del Deporte permitirá que el País Vasco pueda competir a nivel internacional en surf y pelota vasca. Es el acuerdo al que ha llegado el Gobierno con el PNV y que recoge una enmienda de dicha ley.

A este respecto le ha preguntado Susanna Griso a Patxi López, en una entrevista en Espejo Público de Antena 3. El que fuera lehendakari del País Vasco ha restado importancia a este asunto y ha asegurado que es lógico que la selección vasca de pelota vasca pueda competir internacionalmente.

"Está todo bastante más acotado de lo que parece. Cualquier selección vasca, andaluza o gallega tendrá que tener el visto bueno del Consejo Superior de Deportes o de la federación de turno", ha aclarado Patxi López.

"La selección vasca de pelota vasca tiene su lógica, no me parece ningún anatema"

"Es verdad que la selección vasca de pelota vasca tiene su lógica, no me parece ningún anatema que rompamos absolutamente nada", ha argumentado López.

"No hay selección española de pelota, cuando se compita se competirá"

Susanna Griso le ha insistido a si se podrían producir partidos entre jugadores vascos y los que representen a la federación española, a lo que Patxi López ha asegurado que "no se hará como confrontación, sino como colaboración".

"No busquemos la confrontación en todo y para todo. Son cosas razonables. No hay selección española de pelota, cuando se compita se competirá, pero siempre ha habido una selección vasca de pelota vasca. No me parece nada grave ni preocupante", ha insistido Patxi López.

El PP vasco lo califica de "error histórico" y "vergonzosa cesión"

Pero la visión del portavoz de PSOE en el Congreso no es compartida por el PP del País Vasco, formación que considera un "error histórico" la "vergonzosa cesión" del PSOE ante el PNV para reconocer la oficialidad de algunas selecciones deportivas vascas.

"El PNV llama hito histórico a un error histórico con esta vergonzosa cesión de su socio Sánchez vendiendo España a los separatistas", ha afirmado Iturgaiz en la redes sociales.

El presidente de los populares vascos ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "satisface así una demanda del PNV y Bildu, no una necesidad de los vascos".