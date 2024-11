Paquito Navarro estalla en mitad de un partido en México: "Hasta que no muera alguien no van a parar"

Paquito Navarro ha sido protagonista en su debut en el GNP Mexico Major Premier Padel 2024. El sevillano se estrenó con un triunfo en tres sets (7-6(10) 6-7(3) 6-3), junto a Cardona, frente a los suecos Simon Vasquez y Adam Axelsson. El partido se fue casi hasta las tres horas de pelea y estuvo marcado por unas condiciones climáticas complicadas para los protagonistas.

Al finaliza el primer set, Paquito Navarro estalló por la hora a la que se había programado el partido de 1/16 de final del GNP Mexico Major Premier Padel y mostró al árbitro su disconformidad y enfado al respecto.

"Otra vez a hacer la declaración de que el deporte así no va, de que nos va a dar algo, de que estamos jugando con una humedad del noventa y tantos por ciento a 27 grados en México y ya está. Si pierdo me voy a callar, pero como gane y me pongan el micrófono...", aseguraba el jugador sevillano en una secuencia difundida por Padel Review.

"No es normal, yo sé que no es tu culpa, pero nos estamos muriendo, hermano, muriendo. Hasta que no muera alguien no van a parar de ponernos a esta hora. Qué barbaridad, no piensan nunca en el jugador, nunca", indicaba un apaquito Navarro visiblemente enfadado.

Pese al triunfo ante la pareja sueca, Paquito Navarro no jugará hoy en los octavos de final al retirarse del torneo por "motivos personales".

"Paquito Navarro se ha retirado del Major de México por asuntos personales. La pareja formada por Antonio Fernández y José Jiménez pasará automáticamente a la siguiente ronda", informan desde Premier Padel.

Agustín Tapia y Arturo Coello, que han ganado los últimos 35 partidos y han alzado los siete últimos torneos, comenzaron arrollando a Hernández Álvarez y Valenzuela (6-1 y 6-2).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com