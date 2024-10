Paco Araujo decide quedarse en el Líbano a pesar de los bombardeos: "Los padres de los niños me dijeron..."

En la ciudad de Brummana, a 4 kilómetros de Beirut, un español apasionado por el fútbol ha decidido permanecer en el Líbano a pesar de la guerra y los continuos bombardeos.

Entrena a 70 niños de entre 6 y 7 años

Paco Araujo llegó al país asiático en 2011 para entrenar a la selección absoluta de fútbol sala. Se mantuvo en el puesto hasta 2020, y tras pasar por Kuwait, Canadá o Catar, decidió ser partícipe de la formación de los niños libaneses en el fútbol. Actualmente, entrena a 70 niños entre 6 y 7 años.

"Me llamaron los padres de los chicos y me dijeron: 'coach, ¿mañana entrenamiento, no?'"

Lo que motivó a Paco a quedarse en el país y afrontar la situación fue la energía y la motivación que los padres de los jóvenes jugadores le transmitieron: "me llamaron los padres de los chicos y me dijeron: 'coach, ¿mañana entrenamiento, no?', relata el entrenador. Una propuesta que puede parecer rocambolesca con la situación que se vive a escasos kilómetros, pero Araujo asegura que "viendo su motivación no les podía fallar".

El entrenador de Barcelona cuenta que de los habitantes del Líbano, lo que más ha aprendido y lo que más le ha asombrado "es su resiliencia, vivir el día a día, saben que esta guerra va a pasar". Paco toma esta filosofía de vida para motivar a sus jugadores e intenta no pensar en la guerra y vivir el presente: "mañana el sol saldrá y ya veremos como lo afrontamos", asegura el técnico catalán.

El sueño de triunfar en Europa

Paco comenta que "los niños siempre me preguntan por qué es más fácil triunfar en el fútbol español. Aunque sepan que tienen muchas limitaciones, siguen trabajando para cumplir su sueño de triunfar en el Barça, Madrid o Atlético de Madrid", explica.

El 'coach', como los niños y sus padres se refieren a Paco, les sigue motivando con conseguirlo: "¡Cuatro defensas contra mí, no me importa! ¡Soy Superman, soy Messi!", es una de las frases que el técnico utiliza para que los jugadores den su mejor versión. De esta manera, Araujo ayuda a los niños a vivir con normalidad en tiempos de guerra.

