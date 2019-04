Denuncia la desaparición de su galgo de caza 'Vendaval': "Me pidieron cedérselo porque se habían encariñado de él"

'Vendaval' es un galgo de caza que ha sido secuestrado. Su dueño, Antonio, denuncia lo ocurrido en Antena 3, asegurando que cuando ambos paseaban por un descampado, perdió de vista a su "amigo".

"Me hacen una llamada telefónica desde un número privado y me piden que ceda al perro a la persona que se lo había encontrado, que se ha encariñado de él, que lo ha llevado a su casa, se ha tumbado en el sofá...", comenta.

Le mantuvo despierto cuando sufrió un infarto

Después de esa primera llamada, Antonio asegura que le empezaron a coaccionar "sutilmente". "Decían que si yo accedía a cederle el perro a la chica que lo tenía, ella no me iba a denunciar, puesto que decía que había atropellado al perro y que había producido daños en el coche; decía que corría con todos los gastos veterinarios, pero si se quedaba con el perro, y yo me opuse a eso", afirma Antonio.

Antonio y 'Vendaval' llevan 8 años juntos. Él ve a su perro como "uno más de la familia", revelando que, incluso, le ayudó cuando sufrió un infato: "'Vendaval', cuando vio que no me incorporaba, se puso a mi lado, a moverme la cabeza, a molestarme con la pata".

Este martes acudimos a su casa para que nos contase su historia y este miércoles ha tenido que ser ingresado en el hospital tras sufrir un amago de infarto.

